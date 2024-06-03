Главный тренер сборной России сделал заявление о "приходе" в "Бешикташ" Зайнутдинова

Наставник сборной России и "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал слухи о том, что он может возглавить турецкий "Бешикташ" в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

"Бешикташ" ко мне не обращался", - заявил Карпин.

Ранее СМИ сообщили, что "Бешикташ" проявляет серьезный интерес к российскому специалисту. Он включен в шорт-лист турецкого клуба наряду с ассистентом тренера дортмундской "Боруссии" Нури Шахином и тренером "Антверпена" Марком ван Боммелом.

За "Бешикташ" с прошлого года выступает Бахтиер Зайнутдинов, который под руководством Карпина играл в "Ростове" с 2019 по 2020 год. В минувшем сезоне турецкой Суперлиги казахстанский футболист провел 27 матчей, результативными действиями не отметился. По ходу сезона "Бешикташ" тренировали Шенол Гюнеш, Бурак Йылмаз, Рыза Чалымбай, Фернанду Сантуш и Сердар Топрактепе.