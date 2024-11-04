"Если бы мне рассказали все, я бы не приехал в "Фенербахче". Моуринью в ярости после матча

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью раскритиковал судейство после матча с "Трабзонспором" в рамках 11-го тура чемпионата Турции по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла Трабзоне и завершилась победой "Фенербахче" со счетом 3:2. Победный гол гости забили на 90+12-й минуте усилиями Софьяна Амрабата. При этом в их ворота были назначены два пенальти.

"Мы не хотим, чтобы Атилла Караоглан снова работал на наших матчах. Мы боремся против системы! Мы не видели Атиллу Караоглана на поле, на поле был молодой арбитр, а за ним был Караоглан. Из человека-невидимки он сумел стать самым важным человеком матча. Я говорю за весь "Фенербахче": он нам не нужен. Мы не хотим его. Нам не нужен этот арбитр. Мы не хотим его ни в качестве VAR-рефери, ни в качестве полевого арбитра.

Мне говорили разное, я не верил, но все оказалось еще хуже, чем мне говорили. Это трудно, это тяжело. Мы играем против хороших соперников, но мы также играем против системы. Это самое сложное. Мы играли против VAR, против системы. Вот почему нас так чествовали после победы. Мы выиграли у очень, очень сильных людей. Мы не сдадимся. Я зол на людей из "Фенербахче", которые привезли меня сюда, они рассказали мне половину этой истории. Если бы они рассказали мне всю историю, я бы не пришел в "Фенербахче", - приводит слова тренера Fanatik.