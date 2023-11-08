"Его брали как универсала". Алиев - о карьере Зайнутдинова в "Бешикташе"

Али Алиев, имеющий большой опыт выступления в Турции, в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал стартовый этап Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташе". В частности, он объяснил, почему казахстанца вновь задействуют в обороне.

"Кто говорил, что его берут в атаку? Я знаю, что скаутская группа "Бешикташа" и Шенол Гюнеш хотели взять именно потому что он готов закрывать несколько позиций. Его не брали как "десятку". Но и как левого защитника его тоже не брали, потому что там есть профильный игрок - Масуаку. То есть, его брали именно как универсала.

Считаю, что он шикарно вошел в "Бешикташ". Сразу забил важный гол в Лиге конференций. Потом смена тренера и он вышел в стартовом составе на дерби с "Галатасараем", а поверьте, в Турции это очень значимый показатель. Поэтому дебют ему удался, просто надо запастись терпением. Мы с Бахой на связи, готовы ему помочь. Сейчас надо быть терпеливым, возможно, придет новый тренер и думаю Бахе найдут позицию, которая ему по душе", - отметил Алиев.