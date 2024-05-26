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Реклама Новости спорта Футбол Турция Сегодня 20:59 Комментарии В чемпионате Турции решили судьбу Аймбетова после его исторического гола ©adanademirspor.org.tr В воскресенье, 26 мая, "Адана Демирспор" примет "Истанбул Башакшехир" в рамках матча заключительного, 38-го тура чемпионата Турции по футболу, передает Vesti.kz. Встреча в Адане начнется в 21:00 по казахстанскому времени. Казахстанский нападающий "Адана Демирспор" Абат Аймбетов, забивший в предыдущем матче турецкой Суперлиги свой дебютный гол за команду, начнет игру на скамейке запасных. Перед матчем последнего тура "Адана Демирспор" с 44 очками занимает 11-е место, "Истанбул Башакшехир" с 58 баллами находится на четвертой позиции. 17 футболистов из Казахстана играют за топовые европейские лиги. Кто они? Аймбетов перешел в турецкий клуб из "Астаны" в феврале, подписав контракт до 30 июня 2025 года с опцией возможного продления еще на один сезон. Поделиться в соц. сетях:













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