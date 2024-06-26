Чемпион Европы стал одноклубником Зайнутдинова

Португальский полузащитник Рафа Силва стал игроком турецкого "Бешикташа", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последним клубом 31-летнего игрока была лиссабонская "Бенфика", в составе которой он выступал с 2016 года. На его счету 326 матчей за команду, в которых было забито 94 года и сделано 79 ассистов.

В составе сборной Португалии новый одноклубник полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова провел 25 матчей. Силва становился чемпионом Европы в 2016 году.

Трансферная стоимость португальского легионера оценивается в 14 миллионов евро.