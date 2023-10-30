"Бешикташ" Зайнутдинова сыграет в чемпионате Турции в специальной форме

Стамбульский "Бешикташ", в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сыграет в матче десятого тура туррецкой Суперлиги с "Газиантепом" в специальной форме, сообщают Vesti.kz.
Вместо традиционных, "черно-белых" футболок, "орлы" сыграют в красной форме, выполненной к 100-летию Турецкой Республики. Юбилей отмечался накануне.
Матч в Стамбуле начнется в 23:00 по времени Астаны.
"Бешикташ" с 16-ю баллами занимает шестое место в турнирной таблице.
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