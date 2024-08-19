"Бешикташ" Зайнутдинова одержал третью подряд победу в матче с 6 голами
Стамбульский "Бешикташ", за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, одержал третью победу подряд на старте нового сезона, передают Vesti.kz.
Стамбульский "Бешикташ", за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, одержал третью победу подряд на старте нового сезона, передают Vesti.kz.
В рамках второго тура турецкой Суперлиги "орлы" на своем поле переиграли "Антальяспор" со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил звездный новичок Чиро Иммобиле (13-я и 23-я минуты), еще по голу забили Рафа Силва (56-я) и Эрнест Мучи (90+5). У гостей дважды отличился Брайан Самудио (1-я и 51-я).
При этом "Антальяспор" с 63-й минуты играл в меньшинстве - прямую красную карточку получил Гюрай Вурал.
Сам Зайнутдинов в заявку на эту игру не попал. Казахстанец продолжает восстанавливаться после травмы.
Из-за повреждения Бахтиер не принимал участия в матче за Суперкубок Турции, в котором "Бешикташ" разгромил "Галатасарай" со счетом 5:0.
Таким образом, "Бешикташ" одержал третью победу подряд и вторую в чемпионате. С 6 очками "орлы" лидируют в Суперлиге.
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