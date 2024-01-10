"Бешикташ" Зайнутдинова объявил о трансфере партнера главной звезды АПЛ

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Стамбульский "Бешикташ" объявил о переходе норвежского защитника Йонаса Свенссона, сообщают Vesti.kz.
Футболист, до перехода в клуб полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова выступал за турецкий "Адана Демирспор".
В карьере 30 летнего Свенссона также были нидерландский АЗ и норвежский "Русенборг".
Отметим, что Свенссон провел 23 матча за сборную Норвегии, в которых забил один гол. Вместе с нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом у новичка "Бешикташа" шесть совместных игр в составе национальной команды.
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