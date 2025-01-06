Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Турция
Вчера 19:19
 

"Бешикташ" принял решение по Зайнутдинову после первого матча в 2025 году

  Комментарии

Поделиться
"Бешикташ" принял решение по Зайнутдинову после первого матча в 2025 году ©ФК "Бешикташ"

Стамбульский "Бешикташ" обнародовал состав на матч Кубка Турции против "Сивасспора", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Стамбульский "Бешикташ" обнародовал состав на матч Кубка Турции против "Сивасспора", сообщают Vesti.kz.

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов включен в обойму "черно-белых" на предстоящую игру. Встреча первого тура группового турнира пройдет в Сивасе завтра, 7 января.

В текущем сезоне Зайнутдинов провел за стамбульский клуб восемь матчей во всех турнирах.

В последней игре против "Ризеспора" (1:1), которая была сыграна 3 января Бахтиер отыграл всю встречу целиком.


Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Футбол

Реклама

Живи спортом!