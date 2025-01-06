"Бешикташ" принял решение по Зайнутдинову после первого матча в 2025 году

Стамбульский "Бешикташ" обнародовал состав на матч Кубка Турции против "Сивасспора", сообщают Vesti.kz.

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов включен в обойму "черно-белых" на предстоящую игру. Встреча первого тура группового турнира пройдет в Сивасе завтра, 7 января.

В текущем сезоне Зайнутдинов провел за стамбульский клуб восемь матчей во всех турнирах.

В последней игре против "Ризеспора" (1:1), которая была сыграна 3 января Бахтиер отыграл всю встречу целиком.