"Бешикташ" принял решение по Зайнутдинову перед матчем Суперлиги

Стамбульский "Бешикташ" объявил состав на матч 29 тура Турецкой Суперлиги против "Газиантепа", сообщают Vesti.kz.

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов попал в стартовый состав на эту игру, которая пройдет в Газиантепе и начнется в 22:30 по времени Астаны.

"Бешикташ" в текущем сезоне набрал 46 очков и занимает четвертое место в таблице лиги. У "Газиантепа" 28 баллов и 18 место в Суперлиге.

В предыдущем туре "Бешикташ" в стамбульском дерби уступил "Галатасараю" со счетом 0:1. Зайнутдинов не принимал участия в той встрече из-за перебора желтых карточек.

В текущем сезоне казахстанец провел в Суперлиге 23 матча, не отметившись результативными действиями.