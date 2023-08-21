"Бешикташ" принял решение по Зайнутдинову перед сезоном

Стамбульский "Бешикташ" представил заявку на предсезонный сбор, который пройдет в Австрии, сообщают Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов попал в список 35-ти игроков, которые будут вести подготовку с командой.
Напомним, Зайнутдинов выступает за "Бешикташ" с 2023 года.
Казахстанец пропустил большую часть второго круга в сезоне 2024/25 из-за травмы. Всего за "Бешикташ" он сыграл на данный момент 49 матчей, забил один гол и отдал голевую передачу.
Чемпионат Казахстана по футболу 2025 • Казахстан, Актюбинская обл., Актобе • Тур 15, мужчины
5 июля 20:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Актобе
Ничья
Атырау
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