"Бешикташ" нашел для Зайнутдинова 7 звездных футболистов

"Бешикташ", который продолжает подготовку к новому сезону, работает над усилением состава. Турецкий клуб ведет переговоры с семью известными футболистами, передают Vesti.kz.

По информации fotomac.com.tr, "черно-белые" вели переговоры с Альбертом Гренбэком, Эмериком Ляпортом, Бертугом Йылдырымом и Юсуфом Языджи.

"Бешикташ", который в межсезонье активизировал свои трансферные усилия под руководством нового тренера Джованни ван Бронкхорста, продолжает контактировать еще с двумя звездами, помимо этих имен. Это Анхель Ди Мария, контракт которого с "Бенфикой" истек, и 35-летний защитник Матс Хуммельс, покинувший дортмундскую "Боруссию".

Еще "Бешикташ" проявляет интерес к колумбийскому защитнику Йохану Мохике.

Напомним, за "Бешикташ" с прошлого года выступает Бахтиер Зайнутдинов. Контракт футболиста сборной Казахстана с турецкой командой действует до 2027-го.