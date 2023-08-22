Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал свой переход в "Бешикташ"

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал свой переход в стамбульский "Бешикташ", сообщают Vesti.kz.

На своей странице в Instagram игрок опубликовал фотографию в форме новой команды. "Новый вызов" - подписал пост Зайнутдинов, добавив эмодзи орла, который является символом "Бешикташа".

Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Также ЦСКА получит бонус в размере 500 тысяч евро плюс 15 процентов от будущей перепродажи игрока

Сам казахстанец подписал с турецким клубом четырехлетний контракт. По его условиям он будет зарабатывать 1,2 миллиона евро.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ