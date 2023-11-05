Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов попал в стартовый состав "Бешикташа" на матч Турецкой Суперлиги с "Антальяспором", сообщают Vesti.kz.
Зайнутдинов во втором матче подряд оказывается в стартовом составе "орлов".
Отметим, что встреча 11-го тура чемпионата Турции пройдет в Анталье. Начало в 22:00 по времени Астаны.
"Бешикташ" с 19-ю очками занимает пятое место. Лидирует "Галатасарай", у которого 31 балл. "Антальяспор", набравший 12 очков находится на 12-й строчке.
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