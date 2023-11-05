Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Турция
Комментарии

Бахтиер Зайнутдинов попал в стартовый состав "Бешикташа"

Бахтиер Зайнутдинов попал в стартовый состав "Бешикташа"
©ФК "Бешикташ"

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов попал в стартовый состав "Бешикташа" на матч Турецкой Суперлиги с "Антальяспором", сообщают Vesti.kz.

Зайнутдинов во втором матче подряд оказывается в стартовом составе "орлов".

Отметим, что встреча 11-го тура чемпионата Турции пройдет в Анталье. Начало в 22:00 по времени Астаны.

"Бешикташ" с 19-ю очками занимает пятое место. Лидирует "Галатасарай", у которого 31 балл. "Антальяспор", набравший 12 очков находится на 12-й строчке.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Регби
  • Пляжный футбол
  • Регби-7

Реклама

Новости
Сегодня , 21:22
Турция
©ФК "Бешикташ" Бахтиер Зайнутдинов попал в стартовый состав "Бешикташа"
3 ноября, 13:59
Турция
©ПФК ЦСКА Вундеркинду из Узбекистана поставили в пример Зайнутдинова
2 ноября, 12:06
Турция
©КФФ У футболиста сборной Казахстана сорвался трансфер в Турцию: названа причина
31 октября, 14:10
Турция
©ФК "Бешикташ" Лучший на поле! Как Зайнутдинов "ответил" тренеру за критику и 90 минут на скамейке запасных
31 октября, 10:40
Турция
©ФК "Бешикташ" Зайнутдинов сотворил фантастику в матче за "Бешикташ": видео
31 октября, 04:13
Турция
©ФК "Бешикташ" "Бешикташ" Зайнутдинова приблизился к топ-3 Турецкой Суперлиги
30 октября, 22:15
Турция
©instagram.com/besiktas/ Зайнутдинов попал в стартовый состав "Бешикташа" на матч чемпионата Турции
30 октября, 21:11
Турция
©instagram.com/besiktas/ "Бешикташ" Зайнутдинова сыграет в чемпионате Турции в специальной форме
28 октября, 23:00
Турция
©ПФК ЦСКА "Очень скучаем по Бахе". Игрок ЦСКА высказался о Зайнутдинове
28 октября, 12:20
Турция
©ФК "Бешикташ" Кризис в "Бешикташе" Зайнутдинова. Игроки разделились на несколько группировок
25 октября, 19:17
Турция
©Vesti.kz "Бешикташ" принял решение по Зайнутдинову после его исторического достижения
22 октября, 18:00
Турция
©КФФ Лидер "Актобе" рассказал о трансфере игрока сборной Казахстана в Турцию
22 октября, 16:30
Турция
©bjk.com.tr Главный тренер "Бешикташа" высказался об игре Зайнутдинова в дерби с "Галатасараем"
22 октября, 00:08
Турция
©ФК "Галатасарай" Клуб Зайнутдинова проиграл в принципиальном матче
21 октября, 22:42
Турция
©ФК "Бешикташ" Невообразимое случилось в матче "Галатасарай" - "Бешикташ" с участием Зайнутдинова
21 октября, 21:17
Турция
©ФК "Бешикташ" Зайнутдинов выйдет в стартовом составе против "Галатасарая"
20 октября, 13:22
Турция
©ФК "Бешикташ" Зайнутдинова ждет первый топ-матч в Турции. Почему за "Бешикташ" должно быть страшно?
19 октября, 12:30
Турция
©КФФ Радость ЦСКА и игнор "Бешикташа". Как клубы отреагировали на достижения Зайнутдинова в сборной
18 октября, 17:46
Турция
©КФФ В России оценили позитивный момент для сборной Казахстана в уходе Зайнутдинова в "Бешикташ"
10 октября, 08:37
Турция
©ПФК ЦСКА В ЦСКА оценили качества Зайнутдинова и пожалели о его уходе в "Бешикташ"
9 октября, 15:35
Турция
©TFF Рушил надежды сборной Казахстана и играл с "Астаной" в ЛЧ. Кто теперь тренер Зайнутдинова в Турции?
8 октября, 20:57
Турция
©bjk.com.tr Зайнутдинов помог "Бешикташу" одержать победу в турецкой Суперлиге
8 октября, 18:20
Турция
©bjk.com.tr Зайнутдинов получил новую роль после смены тренера в "Бешикташе"
8 октября, 00:00
Турция
©instagram.com/besiktas/ Топовый тренер попрощался с "Бешикташем" Зайнутдинова
6 октября, 20:48
Турция
©instagram.com/besiktas "Бешикташ" Зайнутдинова решил судьбу тренера после драматичного камбэка
5 октября, 14:50
Турция
©samsunspor.org.tr 18-летний казахстанский футболист подписал контракт с турецким клубом
5 октября, 09:50
Турция
©Кадр из видео Зайнутдинов снялся в ролике повара-блогера с 54 миллионами подписчиков
3 октября, 12:48
Турция
©instagram.com/d_degeaofficial Станет одноклубником Зайнутдинова? Де Хеа может продолжить карьеру в Турции
1 октября, 23:59
Турция
©ФК "Бешикташ" Зайнутдинова признали лучшим игроком матча в чемпионате Турции
1 октября, 23:51
Турция
©ФК "Бешикташ" Зайнутдинов поучаствовал в уверенной победе "Бешикташа"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus