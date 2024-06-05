Агент Зайнутдинова сделал заявление о "трансфере" в РПЛ

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы казахстанского полузащитника турецкого "Бешикташа" Бахтиера Зайнутдинова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны московских клубов ЦСКА, "Локомотива" и "Спартака", сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

"Я уже говорил, что из ЦСКА, "Локомотива" и "Спартака" на нас никто не выходил и к Зайнутдинову нет никакого интереса со стороны этих клубов. Мы вообще не рассматриваем эти варианты. У Зайнутдинова приоритет - остаться в Европе. Его никто не выгоняет из "Бешикташа", так как у него долгосрочный контракт. Мы уходили из России, потому что у Зайнутдинова была мечта играть в Европе", - сказал Новиков.

Кроме того, ранее появилась информация о том, что "Зенит" договорился с "Бешикташем" о покупке казахстанца. российский клуб готов заплатить турецкому 4,5 миллиона евро. Это та сумма, которую "Бешикташ" заплатил ЦСКА за Зайнутдинова.

Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из ЦСКА летом 2023 года. За стамбульский клуб он провел 37 матчей, забив один гол. Его контракт рассчитан до конца сезона 2026/27.