Казахстан завоевал 54-ю лицензию на Олимпийские игры

Лидер сборной Казахстана по стендовой стрельбе Асем Орынбай завоевала лицензию на Олимпийские игры, которые пройдет летом в столице Франции - Париже, передает Vesti.kz со ссылкой на SPORT+.

Это произошло благодаря обновлению рейтинга, в котором Асем располагается на первой строчке и заполучила оставшуюся единственную квоту. Всего казахстанские стрелки завоевали три лицензии на предстоящие игры в Париже и все три неименные:

Женщины, трап - завоевала Мария Дмитриенко; скит - завоевала Асем Орынбай; скит у мужчин - завоевал Эдуард Ещенко.

Всего по информации Министерства туризма и спорта РК в копилке сборной Казахстана 54 лицензии на предстоящие Олимпийские игры.