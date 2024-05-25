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Новости спорта Стендовая стрельба
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Казахстан завоевал 54-ю лицензию на Олимпийские игры

Казахстан завоевал 54-ю лицензию на Олимпийские игры
©Olympic.kz

Лидер сборной Казахстана по стендовой стрельбе Асем Орынбай завоевала лицензию на Олимпийские игры, которые пройдет летом в столице Франции - Париже, передает Vesti.kz со ссылкой на SPORT+.

Это произошло благодаря обновлению рейтинга, в котором Асем располагается на первой строчке и заполучила оставшуюся единственную квоту. Всего казахстанские стрелки завоевали три лицензии на предстоящие игры в Париже и все три неименные:

Женщины, трап - завоевала Мария Дмитриенко; скит - завоевала Асем Орынбай; скит у мужчин - завоевал Эдуард Ещенко.

Всего по информации Министерства туризма и спорта РК в копилке сборной Казахстана 54 лицензии на предстоящие Олимпийские игры.

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Метки:
Олимпиада-2024 Стрельба пулевая

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