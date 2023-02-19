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Новости спорта Гимнастика Прыжки на батуте
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Казахстанские гимнасты завоевали два золота на ЧМ по прыжкам на батуте

Казахстанские гимнасты завоевали два золота на ЧМ по прыжкам на батуте
©trend.az

Казахстанские гимнасты завоевали две золотые медали чемпионата мира по прыжкам на батуте, сообщает корреспондент Vesti.kz. Мировое первенство проходит в Баку (Азербайджан).

В одиночном разряде лучшим стал Данил Мусабаев, набравший 59,240 балла.

Кроме того, он выступил в команде по синхронным прыжкам в парном разряде вместе с Пирмаммадом Алиевым, где также была завоевана медаль высшего достоинства. 

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Метки:
батут

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