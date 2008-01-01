Баскетбол Кубок РК Кубок Казахстана 2020. Женщины Групповой этап, женщины

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Группа A

Сегодня 10:00 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СБ "Жаксы" Астана Тайгерс (Нур-Султан) Караганда (Караганда) не начат
Сегодня 12:30 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СБ "Жаксы" Казыгурт МарС (Шымкент) Туран (Туркестан) не начат
20 ноября 15:00 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СБ "Жаксы" Казыгурт МарС (Шымкент) Караганда (Караганда) не начат
20 ноября 17:30 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СБ "Жаксы" Туран (Туркестан) Астана Тайгерс (Нур-Султан) не начат
21 ноября 10:00 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СБ "Жаксы" Караганда (Караганда) Туран (Туркестан) не начат
21 ноября 12:30 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СБ "Жаксы" Астана Тайгерс (Нур-Султан) Казыгурт МарС (Шымкент) не начат

Группа B

Сегодня 15:00 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СБ "Жаксы" Иртыш (Павлодар) Каспий (Актау) не начат
Сегодня 17:30 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СБ "Жаксы" СДЮСШ (Талдыкорган) Окжетпес (Кокшетау) не начат
20 ноября 10:00 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СБ "Жаксы" Иртыш (Павлодар) СДЮСШ (Талдыкорган) не начат
20 ноября 12:30 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СБ "Жаксы" Каспий (Актау) Окжетпес (Кокшетау) не начат
21 ноября 15:00 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СБ "Жаксы" Окжетпес (Кокшетау) Иртыш (Павлодар) не начат
21 ноября 17:30 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СБ "Жаксы" СДЮСШ (Талдыкорган) Каспий (Актау) не начат
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