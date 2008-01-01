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Баскетбол Высшая лига РК Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2020/21 Тур 2, Щучинск, мужчины
Календарь Турнирная таблица
Сегодня 10:00 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СК "Жаксы-2" Барс (Петропавловск) СДЮСШ Кп (Капшагай) не начат
Сегодня 12:30 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СК "Жаксы-2" Барсы Атырау-2 (Атырау) Иртыш (Павлодар) не начат
Сегодня 15:00 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СК "Жаксы-2" Караганда (Караганда) Казыгурт (Шымкент) не начат
Сегодня 17:30 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СК "Жаксы-2" Алматинский Легион-2 (Алматы) Актобе-2 (Актобе) не начат
23 ноября 10:00 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СК "Жаксы-2" Барсы Атырау-2 (Атырау) Алматинский Легион-2 (Алматы) не начат
23 ноября 12:30 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СК "Жаксы-2" Актобе-2 (Актобе) Казыгурт (Шымкент) не начат
23 ноября 15:00 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СК "Жаксы-2" СДЮСШ Кп (Капшагай) Караганда (Караганда) не начат
23 ноября 17:30 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СК "Жаксы-2" Иртыш (Павлодар) Барс (Петропавловск) не начат
24 ноября 10:00 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СК "Жаксы-2" Актобе-2 (Актобе) СДЮСШ Кп (Капшагай) не начат
24 ноября 12:30 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СК "Жаксы-2" Барс (Петропавловск) Алматинский Легион-2 (Алматы) не начат
24 ноября 15:00 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СК "Жаксы-2" Караганда (Караганда) Иртыш (Павлодар) не начат
24 ноября 17:30 Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СК "Жаксы-2" Барсы Атырау-2 (Атырау) Казыгурт (Шымкент) не начат
25 ноября Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СК "Жаксы-2" Алматинский Легион-2 (Алматы) Караганда (Караганда) не начат
25 ноября Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СК "Жаксы-2" Иртыш (Павлодар) Актобе-2 (Актобе) не начат
25 ноября Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СК "Жаксы-2" Казыгурт (Шымкент) Барс (Петропавловск) не начат
25 ноября Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, Щучинск, СК "Жаксы-2" СДЮСШ Кп (Капшагай) Барсы Атырау-2 (Атырау) не начат
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