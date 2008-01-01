|Сегодня 11:00
|Кайсар (Кызылорда)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|Сегодня 14:00
|Туран-Туркестан (Туркестан)
|ЧелГУ-Костанай (Костанай)
|не начат
|Сегодня 17:00
|Жетысу-Жастар (Талдыкорган)
|КазНАУ (фарм) (Алматы)
|не начат
|Сегодня 20:00
|Динамо-Казыгурт (Шымкент)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|22 ноября 11:00
|ЧелГУ-Костанай (Костанай)
|Жетысу-Жастар (Талдыкорган)
|не начат
|22 ноября 14:00
|КазНАУ (фарм) (Алматы)
|Динамо-Казыгурт (Шымкент)
|не начат
|22 ноября 17:00
|Темиртау (Темиртау)
|Туран-Туркестан (Туркестан)
|не начат
|22 ноября 20:00
|Жайык (Уральск)
|Кайсар (Кызылорда)
|не начат
|23 ноября 11:00
|Жетысу-Жастар (Талдыкорган)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|23 ноября 14:00
|Динамо-Казыгурт (Шымкент)
|ЧелГУ-Костанай (Костанай)
|не начат
|23 ноября 17:00
|Актобе (Актобе)
|КазНАУ (фарм) (Алматы)
|не начат
|23 ноября 20:00
|Туран-Туркестан (Туркестан)
|Жайык (Уральск)
|не начат
|24 ноября 11:00
|ЧелГУ-Костанай (Костанай)
|Актобе (Актобе)
|не начат
|24 ноября 14:00
|Темиртау (Темиртау)
|Динамо-Казыгурт (Шымкент)
|не начат
|24 ноября 17:00
|Кайсар (Кызылорда)
|Туран-Туркестан (Туркестан)
|не начат
|24 ноября 20:00
|Жайык (Уральск)
|Жетысу-Жастар (Талдыкорган)
|не начат
|25 ноября 11:00
|Актобе (Актобе)
|Темиртау (Темиртау)
|не начат
|25 ноября 14:00
|Жетысу-Жастар (Талдыкорган)
|Кайсар (Кызылорда)
|не начат
|25 ноября 17:00
|КазНАУ (фарм) (Алматы)
|ЧелГУ-Костанай (Костанай)
|не начат
|25 ноября 20:00
|Динамо-Казыгурт (Шымкент)
|Жайык (Уральск)
|не начат
|26 ноября 11:00
|Темиртау (Темиртау)
|КазНАУ (фарм) (Алматы)
|не начат
|26 ноября 14:00
|Кайсар (Кызылорда)
|Динамо-Казыгурт (Шымкент)
|не начат
|26 ноября 17:00
|Туран-Туркестан (Туркестан)
|Жетысу-Жастар (Талдыкорган)
|не начат
|26 ноября 20:00
|Жайык (Уральск)
|Актобе (Актобе)
|не начат