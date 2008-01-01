Волейбол Национальная лига РК Национальная лига Казахстана 2020/21 Тур 1, Тараз, мужчины

|Сегодня 10:00
|Буревестник (Алматы)
|Ушкын-Кокшетау (Кокшетау)
|не начат
|Сегодня 13:00
|Атырау (Атырау)
|Павлодар (Павлодар)
|не начат
|Сегодня 16:00
|Мангыстау (Актау)
|Алтай (Усть-Каменогорск)
|не начат
|Сегодня 19:00
|Тараз (Тараз)
|Есиль СК (Петропавловск)
|не начат
|22 ноября 10:00
|Ушкын-Кокшетау (Кокшетау)
|Алтай (Усть-Каменогорск)
|не начат
|22 ноября 13:00
|Есиль СК (Петропавловск)
|Мангыстау (Актау)
|не начат
|22 ноября 16:00
|Буревестник (Алматы)
|Атырау (Атырау)
|не начат
|22 ноября 19:00
|Павлодар (Павлодар)
|Тараз (Тараз)
|не начат
|23 ноября 10:00
|Атырау (Атырау)
|Ушкын-Кокшетау (Кокшетау)
|не начат
|23 ноября 13:00
|Мангыстау (Актау)
|Павлодар (Павлодар)
|не начат
|23 ноября 16:00
|Алтай (Усть-Каменогорск)
|Есиль СК (Петропавловск)
|не начат
|23 ноября 19:00
|Тараз (Тараз)
|Буревестник (Алматы)
|не начат
|24 ноября 10:00
|Ушкын-Кокшетау (Кокшетау)
|Есиль СК (Петропавловск)
|не начат
|24 ноября 13:00
|Павлодар (Павлодар)
|Алтай (Усть-Каменогорск)
|не начат
|24 ноября 16:00
|Буревестник (Алматы)
|Мангыстау (Актау)
|не начат
|24 ноября 19:00
|Атырау (Атырау)
|Тараз (Тараз)
|не начат
|26 ноября 10:00
|Мангыстау (Актау)
|Атырау (Атырау)
|не начат
|26 ноября 13:00
|Алтай (Усть-Каменогорск)
|Буревестник (Алматы)
|не начат
|26 ноября 16:00
|Есиль СК (Петропавловск)
|Павлодар (Павлодар)
|не начат
|26 ноября 19:00
|Тараз (Тараз)
|Ушкын-Кокшетау (Кокшетау)
|не начат
|27 ноября 10:00
|Буревестник (Алматы)
|Есиль СК (Петропавловск)
|не начат
|27 ноября 13:00
|Ушкын-Кокшетау (Кокшетау)
|Павлодар (Павлодар)
|не начат
|27 ноября 16:00
|Атырау (Атырау)
|Алтай (Усть-Каменогорск)
|не начат
|27 ноября 19:00
|Тараз (Тараз)
|Мангыстау (Актау)
|не начат
|28 ноября 10:00
|Есиль СК (Петропавловск)
|Атырау (Атырау)
|не начат
|28 ноября 13:00
|Мангыстау (Актау)
|Ушкын-Кокшетау (Кокшетау)
|не начат
|28 ноября 16:00
|Павлодар (Павлодар)
|Буревестник (Алматы)
|не начат
|28 ноября 19:00
|Алтай (Усть-Каменогорск)
|Тараз (Тараз)
|не начат