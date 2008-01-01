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Волейбол Кубок РК Кубок Казахстана 2020/21. Женщины Групповой этап, женщины
Календарь Турнирная таблица Бомбардиры Шахматка

Группа A

Сегодня 16:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз, ДС "Тараз-Арена" Иртыш-Казхром (Павлодар) Куаныш (Петропавловск) не начат
Сегодня 19:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз, ДС "Тараз-Арена" Тараз (Тараз) Караганда (Караганда) не начат
24 октября 16:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз, ДС "Тараз-Арена" Караганда (Караганда) Куаныш (Петропавловск) не начат
24 октября 19:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз, ДС "Тараз-Арена" Тараз (Тараз) Иртыш-Казхром (Павлодар) не начат
25 октября 16:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз, ДС "Тараз-Арена" Иртыш-Казхром (Павлодар) Караганда (Караганда) не начат
25 октября 19:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз, ДС "Тараз-Арена" Куаныш (Петропавловск) Тараз (Тараз) не начат

Группа B

Сегодня 10:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз, ДС "Тараз-Арена" Жетысу (Талдыкорган) Алтай-2 (Усть-Каменогорск) не начат
Сегодня 13:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз, ДС "Тараз-Арена" Алтай (Усть-Каменогорск) Алматы (Алматы) не начат
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24 октября 10:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз, ДС "Тараз-Арена" Алтай-2 (Усть-Каменогорск) Алматы (Алматы) не начат
24 октября 13:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз, ДС "Тараз-Арена" Жетысу (Талдыкорган) Алтай (Усть-Каменогорск) не начат
25 октября 10:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз, ДС "Тараз-Арена" Алтай (Усть-Каменогорск) Алтай-2 (Усть-Каменогорск) не начат
25 октября 13:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз, ДС "Тараз-Арена" Алматы (Алматы) Жетысу (Талдыкорган) не начат
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