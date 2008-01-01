Велоспорт Вуэльта Испании Вуэльта Испании 2020 Общий зачет, мужчины

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Этап 1, Ирун - Аррате (169.5 km), мужчины
Сегодня 17:10
Групповая гонка. Этап 1. Ирун - Аррате (169.5 km)
не начат
Этап 2, Памплона - Lekunberri (151 km), мужчины
21 октября 17:50
Групповая гонка. Этап 2. Памплона - Lekunberri (151 km)
не начат
Этап 3, Лодоса - La Laguna Negra de Vinuesa (163.8 km), мужчины
22 октября 17:15
Групповая гонка. Этап 3. Лодоса - La Laguna Negra de Vinuesa (163.8 km)
не начат
Этап 4, Garray - Эхеа-де-лос-Кабальерос (190 km), мужчины
23 октября 17:10
Групповая гонка. Этап 4. Garray - Эхеа-де-лос-Кабальерос (190 km)
не начат
Этап 5, Уэска - Сабиньяниго (185.5 km), мужчины
24 октября 17:00
Групповая гонка. Этап 5. Уэска - Сабиньяниго (185.5 km)
не начат
Этап 6, Biescas - Col du Tourmalet (135.6 km), мужчины
25 октября 18:00
Групповая гонка. Этап 6. Biescas - Col du Tourmalet (135.6 km)
не начат
Этап 7, Витория - Вильянуэва-де-Вальдеговия (160.4 km), мужчины
27 октября 18:20
Групповая гонка. Этап 7. Витория - Вильянуэва-де-Вальдеговия (160.4 km)
не начат
Этап 8, Логроньо - Alto de Moncalvillo (164.5 km), мужчины
28 октября 18:00
Групповая гонка. Этап 8. Логроньо - Alto de Moncalvillo (164.5 km)
не начат
Этап 9, Castrillo del Val - Aguilar de Campoo (163.6 km), мужчины
29 октября 18:30
Групповая гонка. Этап 9. Castrillo del Val - Aguilar de Campoo (163.6 km)
не начат
Этап 10, Castro-Urdiales - Суансес (187.4 km), мужчины
30 октября 17:40
Групповая гонка. Этап 10. Castro-Urdiales - Суансес (187.4 km)
не начат
Этап 11, Villaviciosa - Ла-Фаррапона (170.2 km), мужчины
31 октября 17:20
Групповая гонка. Этап 11. Villaviciosa - Ла-Фаррапона (170.2 km)
не начат
Этап 12, Pola de Laviana - Альто де Л'Англиру (109.2 km), мужчины
1 ноября 19:00
Групповая гонка. Этап 12. Pola de Laviana - Альто де Л'Англиру (109.2 km)
не начат
Этап 13, Muros - Мирадор-де-Эсаро (33.5 km), мужчины
3 ноября 18:30
Индивидуальная гонка. Этап 13. Muros - Мирадор-де-Эсаро (33.5 km)
не начат
Этап 14, Луго - Уренс (205.8 km), мужчины
4 ноября 17:00
Групповая гонка. Этап 14. Луго - Уренс (205.8 km)
не начат
Этап 15, Mos - Пуэбла-де-Санабрия (234.6 km), мужчины
5 ноября 16:00
Групповая гонка. Этап 15. Mos - Пуэбла-де-Санабрия (234.6 km)
не начат
Этап 16, Саламанка - Ciudad Rodrigo (162 km), мужчины
6 ноября 18:00
Групповая гонка. Этап 16. Саламанка - Ciudad Rodrigo (162 km)
не начат
Этап 17, Sequeros - Ла-Коватилья (175.8 km), мужчины
7 ноября 17:00
Групповая гонка. Этап 17. Sequeros - Ла-Коватилья (175.8 km)
не начат
Этап 18, Мадрид - Мадрид (125.4 km), мужчины
8 ноября 19:00
Групповая гонка. Этап 18. Мадрид - Мадрид (125.4 km)
не начат