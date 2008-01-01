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Велоспорт Джиро д'Италия Джиро д`Италия-2020 Общий зачет, мужчины
Календарь
Этап 1, Monreale - Палермо (15 km) , мужчины
Сегодня 17:15 , Италия Индивидуальная гонка. Этап 1. Monreale - Палермо (15 km)

не начат
Этап 2, Alcamo - Агридженто (150 km), мужчины
4 октября 16:55 , Италия Групповая гонка. Этап 2. Alcamo - Агридженто (150 km)

не начат
Этап 3, Enna - Этна (150 km), мужчины
5 октября 16:25 , Италия Групповая гонка. Этап 3. Enna - Этна (150 km)

не начат
Этап 4, Катания - Villafranca Tirrena (140 km), мужчины
6 октября 16:30 , Италия Групповая гонка. Этап 4. Катания - Villafranca Tirrena (140 km)

не начат
Этап 5, Mileto - Camigliatello Silano (225 km), мужчины
7 октября 14:30 , Италия Групповая гонка. Этап 5. Mileto - Camigliatello Silano (225 km)

не начат
Этап 6, Кастровиллари - Матера (188 km), мужчины
8 октября 15:50 , Италия Групповая гонка. Этап 6. Кастровиллари - Матера (188 km)

не начат
Этап 7, Матера - Brindisi (143 km), мужчины
9 октября 17:10 , Италия Групповая гонка. Этап 7. Матера - Brindisi (143 km)

не начат
Этап 8, Giovinazzo - Vieste (200 km), мужчины
10 октября 15:35 , Италия Групповая гонка. Этап 8. Giovinazzo - Vieste (200 km)

не начат
Этап 9, Сан-Сальво - Роччаразо (208 km), мужчины
11 октября 14:30 , Италия Групповая гонка. Этап 9. Сан-Сальво - Роччаразо (208 km)

не начат
Этап 10, Lanciano - Tortoreto (177 km), мужчины
13 октября 16:05 , Италия Групповая гонка. Этап 10. Lanciano - Tortoreto (177 km)

не начат
Этап 11, Porto Sant'Elpidio - Римини (182 km), мужчины
14 октября 16:15 , Италия Групповая гонка. Этап 11. Porto Sant'Elpidio - Римини (182 km)

не начат
Этап 12, Cesenatico - Cesenatico (204 km), мужчины
15 октября 15:15 , Италия Групповая гонка. Этап 12. Cesenatico - Cesenatico (204 km)

не начат
Этап 13, Cervia - Monselice (192 km) , мужчины
16 октября 15:50 , Италия Групповая гонка. Этап 13. Cervia - Monselice (192 km)

не начат
Этап 14, Конельяно - Вальдоббиадене (34.1 km), мужчины
17 октября 16:35 , Италия Индивидуальная гонка. Этап 14. Конельяно - Вальдоббиадене (34.1 km)

не начат
Этап 15, Rivolto - Пьянкавалло (185 km), мужчины
18 октября 15:20 , Италия Групповая гонка. Этап 15. Rivolto - Пьянкавалло (185 km)

не начат
Этап 16, Удине - San Daniele del Friuli (229 km), мужчины
20 октября 14:25 , Италия Групповая гонка. Этап 16. Удине - San Daniele del Friuli (229 km)

не начат
Этап 17, Bassano del Grappa - Мадонна ди Кампильо (203 km), мужчины
21 октября 14:30 , Италия Групповая гонка. Этап 17. Bassano del Grappa - Мадонна ди Кампильо (203 km)

не начат
Этап 18, Пинцоло - Laghi di Cancano (207 km), мужчины
22 октября 14:20 , Италия Групповая гонка. Этап 18. Пинцоло - Laghi di Cancano (207 km)

не начат
Этап 19, Морбеньо - Asti (251 km), мужчины
23 октября 14:15 , Италия Групповая гонка. Этап 19. Морбеньо - Asti (251 km)

не начат
Этап 20, Альба - Сестриере (198 km), мужчины
24 октября 14:35 , Италия Групповая гонка. Этап 20. Альба - Сестриере (198 km)

не начат
Этап 21, Cernusco sul Naviglio - Милан (15.7 km), мужчины
25 октября 18:20 , Италия Индивидуальная гонка. Этап 21. Cernusco sul Naviglio - Милан (15.7 km)

не начат
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