Велоспорт Джиро д'Италия Джиро д`Италия-2020 Общий зачет, мужчины

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Этап 1, Monreale - Палермо (15 km) , мужчины
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Сегодня 17:15
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Индивидуальная гонка. Этап 1. Monreale - Палермо (15 km)
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|не начат
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Этап 2, Alcamo - Агридженто (150 km), мужчины
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4 октября 16:55
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Групповая гонка. Этап 2. Alcamo - Агридженто (150 km)
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|не начат
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Этап 3, Enna - Этна (150 km), мужчины
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5 октября 16:25
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Групповая гонка. Этап 3. Enna - Этна (150 km)
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|не начат
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Этап 4, Катания - Villafranca Tirrena (140 km), мужчины
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6 октября 16:30
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Групповая гонка. Этап 4. Катания - Villafranca Tirrena (140 km)
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|не начат
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Этап 5, Mileto - Camigliatello Silano (225 km), мужчины
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7 октября 14:30
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Групповая гонка. Этап 5. Mileto - Camigliatello Silano (225 km)
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|не начат
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Этап 6, Кастровиллари - Матера (188 km), мужчины
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8 октября 15:50
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Групповая гонка. Этап 6. Кастровиллари - Матера (188 km)
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|не начат
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Этап 7, Матера - Brindisi (143 km), мужчины
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9 октября 17:10
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Групповая гонка. Этап 7. Матера - Brindisi (143 km)
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|не начат
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Этап 8, Giovinazzo - Vieste (200 km), мужчины
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10 октября 15:35
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Групповая гонка. Этап 8. Giovinazzo - Vieste (200 km)
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|не начат
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Этап 9, Сан-Сальво - Роччаразо (208 km), мужчины
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11 октября 14:30
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Групповая гонка. Этап 9. Сан-Сальво - Роччаразо (208 km)
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|не начат
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Этап 10, Lanciano - Tortoreto (177 km), мужчины
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13 октября 16:05
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Групповая гонка. Этап 10. Lanciano - Tortoreto (177 km)
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|не начат
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Этап 11, Porto Sant'Elpidio - Римини (182 km), мужчины
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14 октября 16:15
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Групповая гонка. Этап 11. Porto Sant'Elpidio - Римини (182 km)
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|не начат
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Этап 12, Cesenatico - Cesenatico (204 km), мужчины
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15 октября 15:15
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Групповая гонка. Этап 12. Cesenatico - Cesenatico (204 km)
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|не начат
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Этап 13, Cervia - Monselice (192 km) , мужчины
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16 октября 15:50
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Групповая гонка. Этап 13. Cervia - Monselice (192 km)
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|не начат
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Этап 14, Конельяно - Вальдоббиадене (34.1 km), мужчины
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17 октября 16:35
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Индивидуальная гонка. Этап 14. Конельяно - Вальдоббиадене (34.1 km)
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|не начат
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Этап 15, Rivolto - Пьянкавалло (185 km), мужчины
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18 октября 15:20
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Групповая гонка. Этап 15. Rivolto - Пьянкавалло (185 km)
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|не начат
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Этап 16, Удине - San Daniele del Friuli (229 km), мужчины
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20 октября 14:25
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Групповая гонка. Этап 16. Удине - San Daniele del Friuli (229 km)
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|не начат
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Этап 17, Bassano del Grappa - Мадонна ди Кампильо (203 km), мужчины
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21 октября 14:30
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Групповая гонка. Этап 17. Bassano del Grappa - Мадонна ди Кампильо (203 km)
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|не начат
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Этап 18, Пинцоло - Laghi di Cancano (207 km), мужчины
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22 октября 14:20
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Групповая гонка. Этап 18. Пинцоло - Laghi di Cancano (207 km)
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|не начат
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Этап 19, Морбеньо - Asti (251 km), мужчины
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23 октября 14:15
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Групповая гонка. Этап 19. Морбеньо - Asti (251 km)
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|не начат
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Этап 20, Альба - Сестриере (198 km), мужчины
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24 октября 14:35
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Групповая гонка. Этап 20. Альба - Сестриере (198 km)
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|не начат
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Этап 21, Cernusco sul Naviglio - Милан (15.7 km), мужчины
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25 октября 18:20
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Индивидуальная гонка. Этап 21. Cernusco sul Naviglio - Милан (15.7 km)
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|не начат