Водное поло Чемпионат России по водному поло среди мужчин Открытый чемпионат России среди мужчин - 2020/21 Регулярный чемпионат, мужчины

|Астана (Алматы)
|Динамо Мс (Москва)
|не начат
|Астана (Алматы)
|Динамо Мс (Москва)
|не начат
|Астана (Алматы)
|Синтез (Казань)
|не начат
|Астана (Алматы)
|Синтез (Казань)
|не начат
|Астана (Алматы)
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|не начат
|Астана (Алматы)
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|не начат
|Астана (Алматы)
|Штурм 2002 (Руза)
|не начат
|Астана (Алматы)
|Штурм 2002 (Руза)
|не начат
|Балтика (Санкт-Петербург)
|Астана (Алматы)
|не начат
|Балтика (Санкт-Петербург)
|Астана (Алматы)
|не начат
|Балтика (Санкт-Петербург)
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|не начат
|Балтика (Санкт-Петербург)
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|не начат
|Балтика (Санкт-Петербург)
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|не начат
|Балтика (Санкт-Петербург)
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|не начат
|Балтика (Санкт-Петербург)
|Штурм 2002 (Руза)
|не начат
|Балтика (Санкт-Петербург)
|Штурм 2002 (Руза)
|не начат
|Динамо Мс (Москва)
|Балтика (Санкт-Петербург)
|не начат
|Динамо Мс (Москва)
|Балтика (Санкт-Петербург)
|не начат
|Динамо Мс (Москва)
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|не начат
|Динамо Мс (Москва)
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|не начат
|Динамо Мс (Москва)
|Синтез (Казань)
|не начат
|Динамо Мс (Москва)
|Синтез (Казань)
|не начат
|Динамо Мс (Москва)
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|не начат
|Динамо Мс (Москва)
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|не начат
|Динамо Мс (Москва)
|Штурм 2002 (Руза)
|не начат
|Динамо Мс (Москва)
|Штурм 2002 (Руза)
|не начат
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|Астана (Алматы)
|не начат
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|Астана (Алматы)
|не начат
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|Динамо Мс (Москва)
|не начат
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|Динамо Мс (Москва)
|не начат
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|Синтез (Казань)
|не начат
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|Синтез (Казань)
|не начат
|Синтез (Казань)
|Балтика (Санкт-Петербург)
|не начат
|Синтез (Казань)
|Балтика (Санкт-Петербург)
|не начат
|Синтез (Казань)
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|не начат
|Синтез (Казань)
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|не начат
|Синтез (Казань)
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|не начат
|Синтез (Казань)
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|не начат
|Синтез (Казань)
|Штурм 2002 (Руза)
|не начат
|Синтез (Казань)
|Штурм 2002 (Руза)
|не начат
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|Астана (Алматы)
|не начат
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|Астана (Алматы)
|не начат
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|Динамо Мс (Москва)
|не начат
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|Динамо Мс (Москва)
|не начат
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|не начат
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|не начат
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|Синтез (Казань)
|не начат
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|Синтез (Казань)
|не начат
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|Астана (Алматы)
|не начат
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|Астана (Алматы)
|не начат
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|Балтика (Санкт-Петербург)
|не начат
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|Балтика (Санкт-Петербург)
|не начат
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|не начат
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|не начат
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|не начат
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|не начат
|Штурм 2002 (Руза)
|Балтика (Санкт-Петербург)
|не начат
|Штурм 2002 (Руза)
|Балтика (Санкт-Петербург)
|не начат
|Штурм 2002 (Руза)
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|не начат
|Штурм 2002 (Руза)
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|не начат
|Штурм 2002 (Руза)
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|не начат
|Штурм 2002 (Руза)
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|не начат
|Штурм 2002 (Руза)
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|не начат
|Штурм 2002 (Руза)
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|не начат
|Сегодня 20:00
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|Штурм 2002 (Руза)
|не начат
|Сегодня 21:00
|Синтез (Казань)
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|не начат
|Сегодня 22:00
|Динамо Мс (Москва)
|Астана (Алматы)
|не начат
|12 сентября 14:00
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|Штурм 2002 (Руза)
|не начат
|12 сентября 15:00
|Балтика (Санкт-Петербург)
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|не начат
|12 сентября 21:00
|Синтез (Казань)
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|не начат
|12 сентября 22:00
|Динамо Мс (Москва)
|Астана (Алматы)
|не начат
|13 сентября 18:00
|Балтика (Санкт-Петербург)
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|не начат
|18 сентября
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|Штурм 2002 (Руза)
|не начат
|18 сентября
|Синтез (Казань)
|Астана (Алматы)
|не начат
|18 сентября
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|Балтика (Санкт-Петербург)
|не начат
|18 сентября
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|Динамо Мс (Москва)
|не начат
|19 сентября
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|Штурм 2002 (Руза)
|не начат
|19 сентября
|Синтез (Казань)
|Астана (Алматы)
|не начат
|19 сентября
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|Балтика (Санкт-Петербург)
|не начат
|19 сентября
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|Динамо Мс (Москва)
|не начат
|2 октября
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|Балтика (Санкт-Петербург)
|не начат
|2 октября
|Синтез (Казань)
|Динамо Мс (Москва)
|не начат
|2 октября
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|не начат
|2 октября
|Штурм 2002 (Руза)
|Астана (Алматы)
|не начат
|3 октября
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|Балтика (Санкт-Петербург)
|не начат
|3 октября
|Синтез (Казань)
|Динамо Мс (Москва)
|не начат
|3 октября
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|не начат
|3 октября
|Штурм 2002 (Руза)
|Астана (Алматы)
|не начат
|9 октября
|Астана (Алматы)
|Балтика (Санкт-Петербург)
|не начат
|9 октября
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|не начат
|9 октября
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|Синтез (Казань)
|не начат
|9 октября
|Штурм 2002 (Руза)
|Динамо Мс (Москва)
|не начат
|10 октября
|Астана (Алматы)
|Балтика (Санкт-Петербург)
|не начат
|10 октября
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|не начат
|10 октября
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|Синтез (Казань)
|не начат
|10 октября
|Штурм 2002 (Руза)
|Динамо Мс (Москва)
|не начат
|16 октября
|Астана (Алматы)
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|не начат
|16 октября
|Балтика (Санкт-Петербург)
|Динамо Мс (Москва)
|не начат
|16 октября
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|не начат
|16 октября
|Штурм 2002 (Руза)
|Синтез (Казань)
|не начат
|17 октября
|Астана (Алматы)
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|не начат
|17 октября
|Балтика (Санкт-Петербург)
|Динамо Мс (Москва)
|не начат
|17 октября
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|не начат
|17 октября
|Штурм 2002 (Руза)
|Синтез (Казань)
|не начат
|30 октября
|Астана (Алматы)
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|не начат
|30 октября
|Балтика (Санкт-Петербург)
|Синтез (Казань)
|не начат
|30 октября
|Динамо Мс (Москва)
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|не начат
|30 октября
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|Штурм 2002 (Руза)
|не начат
|31 октября
|Астана (Алматы)
|Динамо-СШОР Ас (Астрахань)
|не начат
|31 октября
|Балтика (Санкт-Петербург)
|Синтез (Казань)
|не начат
|31 октября
|Динамо Мс (Москва)
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|не начат
|31 октября
|ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва)
|Штурм 2002 (Руза)
|не начат