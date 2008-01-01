Велоспорт Тур де Франс Тур де Франс - 2020 Общий зачет, мужчины

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Этап 1, Ницца - Ницца (156 km), мужчины
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29 августа 18:15
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Групповая гонка. Этап 1. Ницца - Ницца (156 km)
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|закончен
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Этап 2, Ницца - Ницца (186 km), мужчины
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Вчера 17:20
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Групповая гонка. Этап 2. Ницца - Ницца (186 km)
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|закончен
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Этап 3, Ницца - Систерон (198 km), мужчины
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Сегодня 16:20
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Групповая гонка. Этап 3. Ницца - Систерон (198 km)
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|не начат
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Этап 4, Систерон - Orcieres-Merlette (160.5 km), мужчины
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1 сентября 17:30
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Групповая гонка. Этап 4. Систерон - Orcieres-Merlette (160.5 km)
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|не начат
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Этап 5, Гап - Privas (183 km), мужчины
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2 сентября 17:20
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Групповая гонка. Этап 5. Гап - Privas (183 km)
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|не начат
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Этап 6, Le Teil - Mont Aigoual (191 km), мужчины
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3 сентября 16:10
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Групповая гонка. Этап 6. Le Teil - Mont Aigoual (191 km)
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|не начат
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Этап 7, Мийо - Лавор (168 km), мужчины
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4 сентября 17:35
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Групповая гонка. Этап 7. Мийо - Лавор (168 km)
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|не начат
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Этап 8, Cazères - Loudenvielle (141 km), мужчины
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5 сентября 17:35
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Групповая гонка. Этап 8. Cazères - Loudenvielle (141 km)
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|не начат
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Этап 9, По - Ларёнс (153 km), мужчины
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6 сентября 16:50
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Групповая гонка. Этап 9. По - Ларёнс (153 km)
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|не начат
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Этап 10, Le Château-d'Oléron-Saint-Martin-de-Ré (168.5 km), мужчины
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8 сентября 17:45
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Групповая гонка. Этап 10. Le Château-d'Oléron-Saint-Martin-de-Ré (168.5 km)
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|не начат
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Этап 11, Châtelaillon-Plage - Пуатьер (167.5 km), мужчины
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9 сентября 17:40
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Групповая гонка. Этап 11. Châtelaillon-Plage - Пуатьер (167.5 km)
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|не начат
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Этап 12, Chauvigny - Sarran (218 km), мужчины
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10 сентября 16:00
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Групповая гонка. Этап 12. Chauvigny - Sarran (218 km)
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|не начат
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Этап 13, Шатель-Гийон - Pas de Peyrol (191.5 km), мужчины
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11 сентября 16:05
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Групповая гонка. Этап 13. Шатель-Гийон - Pas de Peyrol (191.5 km)
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|не начат
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Этап 14, Клермон-Ферран - Лион (194 km), мужчины
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12 сентября 17:20
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Групповая гонка. Этап 14. Клермон-Ферран - Лион (194 km)
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|не начат
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Этап 15, Лион - Col du Grand Colombier (174.5 km), мужчины
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13 сентября 16:50
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Групповая гонка. Этап 15. Лион - Col du Grand Colombier (174.5 km)
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|не начат
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Этап 16, La Tour-du-Pin - Côte 2000 (164 km), мужчины
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15 сентября 17:20
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Групповая гонка. Этап 16. La Tour-du-Pin - Côte 2000 (164 km)
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|не начат
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Этап 17, Гренобль - Col de la Loze (170 km), мужчины
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16 сентября 16:30
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Групповая гонка. Этап 17. Гренобль - Col de la Loze (170 km)
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|не начат
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Этап 18, Мерибель - La Roche-sur-Foron (175 km), мужчины
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17 сентября 16:30
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Групповая гонка. Этап 18. Мерибель - La Roche-sur-Foron (175 km)
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|не начат
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Этап 19, Бурк-ан-Брес - Champagnole (166.5 km), мужчины
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18 сентября 17:45
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Групповая гонка. Этап 19. Бурк-ан-Брес - Champagnole (166.5 km)
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|не начат
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Этап 20, Lure - Ля Планш де Бель Фий (36.2 km), мужчины
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19 сентября 17:00
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Индивидуальная гонка. Этап 20. Lure - Ля Планш де Бель Фий (36.2 km)
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|не начат
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Этап 21, Мант-ла-Жоли - Париж (122 km), мужчины
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20 сентября 20:00
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Групповая гонка. Этап 21. Мант-ла-Жоли - Париж (122 km)
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|не начат