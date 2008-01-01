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Велоспорт Тур де Франс Тур де Франс - 2020 Общий зачет, мужчины
Календарь
Этап 1, Ницца - Ницца (156 km), мужчины
29 августа 18:15 , Франция Групповая гонка. Этап 1. Ницца - Ницца (156 km)

закончен
Этап 2, Ницца - Ницца (186 km), мужчины
Вчера 17:20 , Франция Групповая гонка. Этап 2. Ницца - Ницца (186 km)

закончен
Этап 3, Ницца - Систерон (198 km), мужчины
Сегодня 16:20 , Франция Групповая гонка. Этап 3. Ницца - Систерон (198 km)

не начат
Этап 4, Систерон - Orcieres-Merlette (160.5 km), мужчины
1 сентября 17:30 , Франция Групповая гонка. Этап 4. Систерон - Orcieres-Merlette (160.5 km)

не начат
Этап 5, Гап - Privas (183 km), мужчины
2 сентября 17:20 , Франция Групповая гонка. Этап 5. Гап - Privas (183 km)

не начат
Этап 6, Le Teil - Mont Aigoual (191 km), мужчины
3 сентября 16:10 , Франция Групповая гонка. Этап 6. Le Teil - Mont Aigoual (191 km)

не начат
Этап 7, Мийо - Лавор (168 km), мужчины
4 сентября 17:35 , Франция Групповая гонка. Этап 7. Мийо - Лавор (168 km)

не начат
Этап 8, Cazères - Loudenvielle (141 km), мужчины
5 сентября 17:35 , Франция Групповая гонка. Этап 8. Cazères - Loudenvielle (141 km)

не начат
Этап 9, По - Ларёнс (153 km), мужчины
6 сентября 16:50 , Франция Групповая гонка. Этап 9. По - Ларёнс (153 km)

не начат
Этап 10, Le Château-d'Oléron-Saint-Martin-de-Ré (168.5 km), мужчины
8 сентября 17:45 , Франция Групповая гонка. Этап 10. Le Château-d'Oléron-Saint-Martin-de-Ré (168.5 km)

не начат
Этап 11, Châtelaillon-Plage - Пуатьер (167.5 km), мужчины
9 сентября 17:40 , Франция Групповая гонка. Этап 11. Châtelaillon-Plage - Пуатьер (167.5 km)

не начат
Этап 12, Chauvigny - Sarran (218 km), мужчины
10 сентября 16:00 , Франция Групповая гонка. Этап 12. Chauvigny - Sarran (218 km)

не начат
Этап 13, Шатель-Гийон - Pas de Peyrol (191.5 km), мужчины
11 сентября 16:05 , Франция Групповая гонка. Этап 13. Шатель-Гийон - Pas de Peyrol (191.5 km)

не начат
Этап 14, Клермон-Ферран - Лион (194 km), мужчины
12 сентября 17:20 , Франция Групповая гонка. Этап 14. Клермон-Ферран - Лион (194 km)

не начат
Этап 15, Лион - Col du Grand Colombier (174.5 km), мужчины
13 сентября 16:50 , Франция Групповая гонка. Этап 15. Лион - Col du Grand Colombier (174.5 km)

не начат
Этап 16, La Tour-du-Pin - Côte 2000 (164 km), мужчины
15 сентября 17:20 , Франция Групповая гонка. Этап 16. La Tour-du-Pin - Côte 2000 (164 km)

не начат
Этап 17, Гренобль - Col de la Loze (170 km), мужчины
16 сентября 16:30 , Франция Групповая гонка. Этап 17. Гренобль - Col de la Loze (170 km)

не начат
Этап 18, Мерибель - La Roche-sur-Foron (175 km), мужчины
17 сентября 16:30 , Франция Групповая гонка. Этап 18. Мерибель - La Roche-sur-Foron (175 km)

не начат
Этап 19, Бурк-ан-Брес - Champagnole (166.5 km), мужчины
18 сентября 17:45 , Франция Групповая гонка. Этап 19. Бурк-ан-Брес - Champagnole (166.5 km)

не начат
Этап 20, Lure - Ля Планш де Бель Фий (36.2 km), мужчины
19 сентября 17:00 , Франция Индивидуальная гонка. Этап 20. Lure - Ля Планш де Бель Фий (36.2 km)

не начат
Этап 21, Мант-ла-Жоли - Париж (122 km), мужчины
20 сентября 20:00 , Франция Групповая гонка. Этап 21. Мант-ла-Жоли - Париж (122 km)

не начат
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