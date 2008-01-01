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Велоспорт Мировой тур - многодневные велогонки Тиррено - Адриатико 2020 Общий зачет, мужчины
Календарь
Этап 1, Лидо-ди-Камайоре - Лидо-ди-Камайоре (133 km), мужчины
Сегодня 16:45 , Италия Групповая гонка. Этап 1. Лидо-ди-Камайоре - Лидо-ди-Камайоре (133 km)

не начат
Этап 2, Камайоре - Фоллоника (201 km), мужчины
8 сентября 15:15 , Италия Групповая гонка. Этап 2. Камайоре - Фоллоника (201 km)

не начат
Этап 3, Фоллоника - Saturnia (217 km), мужчины
9 сентября 14:40 , Италия Групповая гонка. Этап 3. Фоллоника - Saturnia (217 km)

не начат
Этап 4, Terni - Cascia (194 km), мужчины
10 сентября 15:00 , Италия Групповая гонка. Этап 4. Terni - Cascia (194 km)

не начат
Этап 5, Norcia - Сассотетто (202 km), мужчины
11 сентября 14:30 , Италия Групповая гонка. Этап 5. Norcia - Сассотетто (202 km)

не начат
Этап 6, Кастельфидардо - Senigallia (175 km), мужчины
12 сентября 16:00 , Италия Групповая гонка. Этап 6. Кастельфидардо - Senigallia (175 km)

не начат
Этап 7, Pieve Torina - Loreto (181 km), мужчины
13 сентября 15:30 , Италия Групповая гонка. Этап 7. Pieve Torina - Loreto (181 km)

не начат
Этап 8, Сан-Бенедетто-дель-Тронто (10.1 km), мужчины
14 сентября 16:50 , Италия Индивидуальная гонка. Этап 8. Сан-Бенедетто-дель-Тронто (10.1 km)

не начат
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