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Водное поло Чемпионат России по водному поло среди мужчин Открытый чемпионат России среди мужчин - 2020/21

Открытый чемпионат России среди мужчин - 2020/21

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Этап турнира 
Календарь Турнирная таблица Бомбардиры Шахматка
Казахстан, Алматы Астана (Алматы) Динамо Мс (Москва) не начат
Казахстан, Алматы Астана (Алматы) Динамо Мс (Москва) не начат
Казахстан, Алматы Астана (Алматы) Синтез (Казань) не начат
Казахстан, Алматы Астана (Алматы) Синтез (Казань) не начат
Казахстан, Алматы Астана (Алматы) ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) не начат
Казахстан, Алматы Астана (Алматы) ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) не начат
Казахстан, Алматы Астана (Алматы) Штурм 2002 (Руза) не начат
Казахстан, Алматы Астана (Алматы) Штурм 2002 (Руза) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург Балтика (Санкт-Петербург) Астана (Алматы) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург Балтика (Санкт-Петербург) Астана (Алматы) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург Балтика (Санкт-Петербург) Динамо-СШОР Ас (Астрахань) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург Балтика (Санкт-Петербург) Динамо-СШОР Ас (Астрахань) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург Балтика (Санкт-Петербург) Спартак-Волгоград (Волгоград) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург Балтика (Санкт-Петербург) Спартак-Волгоград (Волгоград) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург Балтика (Санкт-Петербург) Штурм 2002 (Руза) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург Балтика (Санкт-Петербург) Штурм 2002 (Руза) не начат
Россия, Москва, Бассейн СК "Динамо" Динамо Мс (Москва) Балтика (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Москва, Бассейн СК "Динамо" Динамо Мс (Москва) Балтика (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Москва, Бассейн СК "Динамо" Динамо Мс (Москва) Динамо-СШОР Ас (Астрахань) не начат
Россия, Москва, Бассейн СК "Динамо" Динамо Мс (Москва) Динамо-СШОР Ас (Астрахань) не начат
Россия, Москва, Бассейн СК "Динамо" Динамо Мс (Москва) Синтез (Казань) не начат
Россия, Москва, Бассейн СК "Динамо" Динамо Мс (Москва) Синтез (Казань) не начат
Россия, Москва, Бассейн СК "Динамо" Динамо Мс (Москва) ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) не начат
Россия, Москва, Бассейн СК "Динамо" Динамо Мс (Москва) ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) не начат
Россия, Москва, Бассейн СК "Динамо" Динамо Мс (Москва) Штурм 2002 (Руза) не начат
Россия, Москва, Бассейн СК "Динамо" Динамо Мс (Москва) Штурм 2002 (Руза) не начат
Россия, Астраханская обл., Астрахань, СЗК "Звездный" Динамо-СШОР Ас (Астрахань) Астана (Алматы) не начат
Россия, Астраханская обл., Астрахань, СЗК "Звездный" Динамо-СШОР Ас (Астрахань) Астана (Алматы) не начат
Россия, Астраханская обл., Астрахань, СЗК "Звездный" Динамо-СШОР Ас (Астрахань) Динамо Мс (Москва) не начат
Россия, Астраханская обл., Астрахань, СЗК "Звездный" Динамо-СШОР Ас (Астрахань) Динамо Мс (Москва) не начат
Россия, Астраханская обл., Астрахань, СЗК "Звездный" Динамо-СШОР Ас (Астрахань) Синтез (Казань) не начат
Россия, Астраханская обл., Астрахань, СЗК "Звездный" Динамо-СШОР Ас (Астрахань) Синтез (Казань) не начат
Россия, Казань, Бассейн "Оргсинтез" Синтез (Казань) Балтика (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Казань, Бассейн "Оргсинтез" Синтез (Казань) Балтика (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Казань, Бассейн "Оргсинтез" Синтез (Казань) Спартак-Волгоград (Волгоград) не начат
Россия, Казань, Бассейн "Оргсинтез" Синтез (Казань) Спартак-Волгоград (Волгоград) не начат
Россия, Казань, Бассейн "Оргсинтез" Синтез (Казань) ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) не начат
Россия, Казань, Бассейн "Оргсинтез" Синтез (Казань) ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) не начат
Россия, Казань, Бассейн "Оргсинтез" Синтез (Казань) Штурм 2002 (Руза) не начат
Россия, Казань, Бассейн "Оргсинтез" Синтез (Казань) Штурм 2002 (Руза) не начат
Россия, Волгоград, СЦ на семи ветрах Спартак-Волгоград (Волгоград) Астана (Алматы) не начат
Россия, Волгоград, СЦ на семи ветрах Спартак-Волгоград (Волгоград) Астана (Алматы) не начат
Россия, Волгоград, СЦ на семи ветрах Спартак-Волгоград (Волгоград) Динамо Мс (Москва) не начат
Россия, Волгоград, СЦ на семи ветрах Спартак-Волгоград (Волгоград) Динамо Мс (Москва) не начат
Россия, Волгоград, СЦ на семи ветрах Спартак-Волгоград (Волгоград) Динамо-СШОР Ас (Астрахань) не начат
Россия, Волгоград, СЦ на семи ветрах Спартак-Волгоград (Волгоград) Динамо-СШОР Ас (Астрахань) не начат
Россия, Волгоград, СЦ на семи ветрах Спартак-Волгоград (Волгоград) Синтез (Казань) не начат
Россия, Волгоград, СЦ на семи ветрах Спартак-Волгоград (Волгоград) Синтез (Казань) не начат
Россия, Москва ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) Астана (Алматы) не начат
Россия, Москва ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) Астана (Алматы) не начат
Россия, Москва ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) Балтика (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Москва ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) Балтика (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Москва ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) Динамо-СШОР Ас (Астрахань) не начат
Россия, Москва ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) Динамо-СШОР Ас (Астрахань) не начат
Россия, Москва ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) Спартак-Волгоград (Волгоград) не начат
Россия, Москва ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) Спартак-Волгоград (Волгоград) не начат
Россия, Руза, Дворец водных видов спорта Штурм 2002 (Руза) Балтика (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Руза, Дворец водных видов спорта Штурм 2002 (Руза) Балтика (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Руза, Дворец водных видов спорта Штурм 2002 (Руза) Динамо-СШОР Ас (Астрахань) не начат
Россия, Руза, Дворец водных видов спорта Штурм 2002 (Руза) Динамо-СШОР Ас (Астрахань) не начат
Россия, Руза, Дворец водных видов спорта Штурм 2002 (Руза) Спартак-Волгоград (Волгоград) не начат
Россия, Руза, Дворец водных видов спорта Штурм 2002 (Руза) Спартак-Волгоград (Волгоград) не начат
Россия, Руза, Дворец водных видов спорта Штурм 2002 (Руза) ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) не начат
Россия, Руза, Дворец водных видов спорта Штурм 2002 (Руза) ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) не начат
Сегодня 20:00 Россия, Волгоград, СЦ на семи ветрах Спартак-Волгоград (Волгоград) Штурм 2002 (Руза) не начат
Сегодня 21:00 Россия, Казань, Бассейн "Оргсинтез" Синтез (Казань) Динамо-СШОР Ас (Астрахань) не начат
Сегодня 22:00 Россия, Москва, Бассейн СК "Динамо" Динамо Мс (Москва) Астана (Алматы) не начат
12 сентября 14:00 Россия, Волгоград, СЦ на семи ветрах Спартак-Волгоград (Волгоград) Штурм 2002 (Руза) не начат
12 сентября 15:00 Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург Балтика (Санкт-Петербург) ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) не начат
12 сентября 21:00 Россия, Казань, Бассейн "Оргсинтез" Синтез (Казань) Динамо-СШОР Ас (Астрахань) не начат
12 сентября 22:00 Россия, Москва, Бассейн СК "Динамо" Динамо Мс (Москва) Астана (Алматы) не начат
13 сентября 18:00 Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург Балтика (Санкт-Петербург) ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) не начат
18 сентября Россия, Астраханская обл., Астрахань, СЗК "Звездный" Динамо-СШОР Ас (Астрахань) Штурм 2002 (Руза) не начат
18 сентября Россия, Казань, Бассейн "Оргсинтез" Синтез (Казань) Астана (Алматы) не начат
18 сентября Россия, Волгоград, СЦ на семи ветрах Спартак-Волгоград (Волгоград) Балтика (Санкт-Петербург) не начат
18 сентября Россия, Москва ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) Динамо Мс (Москва) не начат
19 сентября Россия, Астраханская обл., Астрахань, СЗК "Звездный" Динамо-СШОР Ас (Астрахань) Штурм 2002 (Руза) не начат
19 сентября Россия, Казань, Бассейн "Оргсинтез" Синтез (Казань) Астана (Алматы) не начат
19 сентября Россия, Волгоград, СЦ на семи ветрах Спартак-Волгоград (Волгоград) Балтика (Санкт-Петербург) не начат
19 сентября Россия, Москва ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) Динамо Мс (Москва) не начат
2 октября Россия, Астраханская обл., Астрахань, СЗК "Звездный" Динамо-СШОР Ас (Астрахань) Балтика (Санкт-Петербург) не начат
2 октября Россия, Казань, Бассейн "Оргсинтез" Синтез (Казань) Динамо Мс (Москва) не начат
2 октября Россия, Волгоград, СЦ на семи ветрах Спартак-Волгоград (Волгоград) ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) не начат
2 октября Россия, Руза, Дворец водных видов спорта Штурм 2002 (Руза) Астана (Алматы) не начат
3 октября Россия, Астраханская обл., Астрахань, СЗК "Звездный" Динамо-СШОР Ас (Астрахань) Балтика (Санкт-Петербург) не начат
3 октября Россия, Казань, Бассейн "Оргсинтез" Синтез (Казань) Динамо Мс (Москва) не начат
3 октября Россия, Волгоград, СЦ на семи ветрах Спартак-Волгоград (Волгоград) ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) не начат
3 октября Россия, Руза, Дворец водных видов спорта Штурм 2002 (Руза) Астана (Алматы) не начат
9 октября Казахстан, Алматы Астана (Алматы) Балтика (Санкт-Петербург) не начат
9 октября Россия, Астраханская обл., Астрахань, СЗК "Звездный" Динамо-СШОР Ас (Астрахань) Спартак-Волгоград (Волгоград) не начат
9 октября Россия, Москва ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) Синтез (Казань) не начат
9 октября Россия, Руза, Дворец водных видов спорта Штурм 2002 (Руза) Динамо Мс (Москва) не начат
10 октября Казахстан, Алматы Астана (Алматы) Балтика (Санкт-Петербург) не начат
10 октября Россия, Астраханская обл., Астрахань, СЗК "Звездный" Динамо-СШОР Ас (Астрахань) Спартак-Волгоград (Волгоград) не начат
10 октября Россия, Москва ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) Синтез (Казань) не начат
10 октября Россия, Руза, Дворец водных видов спорта Штурм 2002 (Руза) Динамо Мс (Москва) не начат
16 октября Казахстан, Алматы Астана (Алматы) Спартак-Волгоград (Волгоград) не начат
16 октября Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург Балтика (Санкт-Петербург) Динамо Мс (Москва) не начат
16 октября Россия, Астраханская обл., Астрахань, СЗК "Звездный" Динамо-СШОР Ас (Астрахань) ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) не начат
16 октября Россия, Руза, Дворец водных видов спорта Штурм 2002 (Руза) Синтез (Казань) не начат
17 октября Казахстан, Алматы Астана (Алматы) Спартак-Волгоград (Волгоград) не начат
17 октября Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург Балтика (Санкт-Петербург) Динамо Мс (Москва) не начат
17 октября Россия, Астраханская обл., Астрахань, СЗК "Звездный" Динамо-СШОР Ас (Астрахань) ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) не начат
17 октября Россия, Руза, Дворец водных видов спорта Штурм 2002 (Руза) Синтез (Казань) не начат
30 октября Казахстан, Алматы Астана (Алматы) Динамо-СШОР Ас (Астрахань) не начат
30 октября Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург Балтика (Санкт-Петербург) Синтез (Казань) не начат
30 октября Россия, Москва, Бассейн СК "Динамо" Динамо Мс (Москва) Спартак-Волгоград (Волгоград) не начат
30 октября Россия, Москва ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) Штурм 2002 (Руза) не начат
31 октября Казахстан, Алматы Астана (Алматы) Динамо-СШОР Ас (Астрахань) не начат
31 октября Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург Балтика (Санкт-Петербург) Синтез (Казань) не начат
31 октября Россия, Москва, Бассейн СК "Динамо" Динамо Мс (Москва) Спартак-Волгоград (Волгоград) не начат
31 октября Россия, Москва ЦОП Москомспорта (фарм) (Москва) Штурм 2002 (Руза) не начат
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