|30 ноября -0001
|Витязь (Подольск)
|Йокерит (Хельсинки)
|не начат
|30 ноября -0001
|ЦСКА (Москва)
|Йокерит (Хельсинки)
|не начат
|2 сентября 22:00
|ЦСКА (Москва)
|Ак Барс (Казань)
|2:3 ОТ
|закончен
|3 сентября 20:00
|Динамо Р (Рига)
|Барыс (Нур-Султан)
|2:3
|закончен
|3 сентября 20:00
|Трактор (Челябинск)
|Автомобилист (Екатеринбург)
|1:3
|закончен
|3 сентября 21:10
|Динамо Мн (Минск)
|Йокерит (Хельсинки)
|+:- ТП
|закончен
|3 сентября 22:00
|Локомотив (Ярославль)
|Спартак (Москва)
|7:2
|закончен
|3 сентября 22:00
|Северсталь (Череповец)
|Амур (Хабаровск)
|6:4
|закончен
|3 сентября 22:30
|Авангард (Омск)
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|закончен
|3 сентября 22:30
|Торпедо Н (Нижний Новгород)
|Салават Юлаев (Уфа)
|2:3
|закончен
|4 сентября 20:00
|Металлург М (Магнитогорск)
|Куньлунь Ред Стар (Пекин)
|2:1
|закончен
|4 сентября 22:00
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|СКА (Санкт-Петербург)
|1:2
|закончен
|4 сентября 22:30
|Ак Барс (Казань)
|Витязь (Подольск)
|0:4
|закончен
|4 сентября 22:30
|ЦСКА (Москва)
|Сочи (Сочи)
|3:1
|закончен
|5 сентября 18:00
|Автомобилист (Екатеринбург)
|Спартак (Москва)
|1:0
|закончен
|5 сентября 20:00
|Динамо Р (Рига)
|Йокерит (Хельсинки)
|1:3
|закончен
|5 сентября 20:00
|Локомотив (Ярославль)
|Амур (Хабаровск)
|2:0
|закончен
|5 сентября 20:00
|Торпедо Н (Нижний Новгород)
|Сибирь (Новосибирск)
|4:3
|закончен
|5 сентября 20:10
|Динамо Мн (Минск)
|Барыс (Нур-Султан)
|5:4 ОТ
|закончен
|5 сентября 20:30
|Северсталь (Череповец)
|Салават Юлаев (Уфа)
|1:4
|закончен
|5 сентября 21:00
|Авангард (Омск)
|Динамо М (Москва)
|2:1
|закончен
|6 сентября 17:30
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|Витязь (Подольск)
|4:3
|закончен
|6 сентября 18:00
|Металлург М (Магнитогорск)
|Сочи (Сочи)
|6:0
|закончен
|6 сентября 18:00
|Трактор (Челябинск)
|Куньлунь Ред Стар (Пекин)
|3:1
|закончен
|6 сентября 20:30
|Ак Барс (Казань)
|СКА (Санкт-Петербург)
|3:2 ОТ
|закончен
|7 сентября 22:00
|Динамо М (Москва)
|Спартак (Москва)
|1:3
|закончен
|7 сентября 22:00
|Северсталь (Череповец)
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|закончен