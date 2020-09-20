|Автодор (Саратов)
|Астана (Нур-Султан)
|не начат
|Автодор (Саратов)
|Енисей (Красноярск)
|не начат
|Автодор (Саратов)
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|не начат
|Автодор (Саратов)
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|не начат
|Автодор (Саратов)
|Калев/Крамо (Таллин)
|не начат
|Автодор (Саратов)
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|не начат
|Автодор (Саратов)
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|не начат
|Автодор (Саратов)
|УНИКС (Казань)
|не начат
|Автодор (Саратов)
|Химки (Химки)
|не начат
|Автодор (Саратов)
|Цмоки-Минск (Минск)
|не начат
|Автодор (Саратов)
|ЦСКА (Москва)
|не начат
|Астана (Нур-Султан)
|Енисей (Красноярск)
|не начат
|Астана (Нур-Султан)
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|не начат
|Астана (Нур-Султан)
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|не начат
|Астана (Нур-Султан)
|Калев/Крамо (Таллин)
|не начат
|Астана (Нур-Султан)
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|не начат
|Астана (Нур-Султан)
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|не начат
|Астана (Нур-Султан)
|ПАРМА (Пермь)
|не начат
|Астана (Нур-Султан)
|УНИКС (Казань)
|не начат
|Астана (Нур-Султан)
|Химки (Химки)
|не начат
|Астана (Нур-Султан)
|Цмоки-Минск (Минск)
|не начат
|Енисей (Красноярск)
|Автодор (Саратов)
|не начат
|Енисей (Красноярск)
|Астана (Нур-Султан)
|не начат
|Енисей (Красноярск)
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|не начат
|Енисей (Красноярск)
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|не начат
|Енисей (Красноярск)
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|не начат
|Енисей (Красноярск)
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|не начат
|Енисей (Красноярск)
|ПАРМА (Пермь)
|не начат
|Енисей (Красноярск)
|УНИКС (Казань)
|не начат
|Енисей (Красноярск)
|ЦСКА (Москва)
|не начат
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|Автодор (Саратов)
|не начат
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|Астана (Нур-Султан)
|не начат
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|Енисей (Красноярск)
|не начат
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|не начат
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|Калев/Крамо (Таллин)
|не начат
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|не начат
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|ПАРМА (Пермь)
|не начат
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|УНИКС (Казань)
|не начат
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|Химки (Химки)
|не начат
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|Цмоки-Минск (Минск)
|не начат
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|ЦСКА (Москва)
|не начат
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|Автодор (Саратов)
|не начат
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|Астана (Нур-Султан)
|не начат
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|Енисей (Красноярск)
|не начат
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|не начат
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|не начат
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|УНИКС (Казань)
|не начат
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|Химки (Химки)
|не начат
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|ЦСКА (Москва)
|не начат
|Калев/Крамо (Таллин)
|Астана (Нур-Султан)
|не начат
|Калев/Крамо (Таллин)
|Енисей (Красноярск)
|не начат
|Калев/Крамо (Таллин)
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|не начат
|Калев/Крамо (Таллин)
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|не начат
|Калев/Крамо (Таллин)
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|не начат
|Калев/Крамо (Таллин)
|ПАРМА (Пермь)
|не начат
|Калев/Крамо (Таллин)
|УНИКС (Казань)
|не начат
|Калев/Крамо (Таллин)
|Цмоки-Минск (Минск)
|не начат
|Калев/Крамо (Таллин)
|ЦСКА (Москва)
|не начат
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|Автодор (Саратов)
|не начат
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|Астана (Нур-Султан)
|не начат
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|Енисей (Красноярск)
|не начат
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|не начат
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|не начат
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|ПАРМА (Пермь)
|не начат
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|УНИКС (Казань)
|не начат
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|Химки (Химки)
|не начат
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|Цмоки-Минск (Минск)
|не начат
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|ЦСКА (Москва)
|не начат
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|Астана (Нур-Султан)
|не начат
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|Енисей (Красноярск)
|не начат
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|не начат
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|Калев/Крамо (Таллин)
|не начат
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|не начат
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|ПАРМА (Пермь)
|не начат
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|УНИКС (Казань)
|не начат
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|Цмоки-Минск (Минск)
|не начат
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|ЦСКА (Москва)
|не начат
|ПАРМА (Пермь)
|Автодор (Саратов)
|не начат
|ПАРМА (Пермь)
|Астана (Нур-Султан)
|не начат
|ПАРМА (Пермь)
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|не начат
|ПАРМА (Пермь)
|Калев/Крамо (Таллин)
|не начат
|ПАРМА (Пермь)
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|не начат
|ПАРМА (Пермь)
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|не начат
|ПАРМА (Пермь)
|УНИКС (Казань)
|не начат
|ПАРМА (Пермь)
|Химки (Химки)
|не начат
|ПАРМА (Пермь)
|Цмоки-Минск (Минск)
|не начат
|ПАРМА (Пермь)
|ЦСКА (Москва)
|не начат
|УНИКС (Казань)
|Автодор (Саратов)
|не начат
|УНИКС (Казань)
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|не начат
|УНИКС (Казань)
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|не начат
|УНИКС (Казань)
|Калев/Крамо (Таллин)
|не начат
|УНИКС (Казань)
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|не начат
|УНИКС (Казань)
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|не начат
|УНИКС (Казань)
|ПАРМА (Пермь)
|не начат
|УНИКС (Казань)
|Химки (Химки)
|не начат
|УНИКС (Казань)
|Цмоки-Минск (Минск)
|не начат
|УНИКС (Казань)
|ЦСКА (Москва)
|не начат
|Химки (Химки)
|Автодор (Саратов)
|не начат
|Химки (Химки)
|Енисей (Красноярск)
|не начат
|Химки (Химки)
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|не начат
|Химки (Химки)
|Калев/Крамо (Таллин)
|не начат
|Химки (Химки)
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|не начат
|Химки (Химки)
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|не начат
|Химки (Химки)
|ПАРМА (Пермь)
|не начат
|Химки (Химки)
|УНИКС (Казань)
|не начат
|Химки (Химки)
|Цмоки-Минск (Минск)
|не начат
|Химки (Химки)
|ЦСКА (Москва)
|не начат
|Цмоки-Минск (Минск)
|Автодор (Саратов)
|не начат
|Цмоки-Минск (Минск)
|Астана (Нур-Султан)
|не начат
|Цмоки-Минск (Минск)
|Енисей (Красноярск)
|не начат
|Цмоки-Минск (Минск)
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|не начат
|Цмоки-Минск (Минск)
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|не начат
|Цмоки-Минск (Минск)
|Калев/Крамо (Таллин)
|не начат
|Цмоки-Минск (Минск)
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|не начат
|Цмоки-Минск (Минск)
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|не начат
|Цмоки-Минск (Минск)
|ПАРМА (Пермь)
|не начат
|Цмоки-Минск (Минск)
|ЦСКА (Москва)
|не начат
|ЦСКА (Москва)
|Астана (Нур-Султан)
|не начат
|ЦСКА (Москва)
|Енисей (Красноярск)
|не начат
|ЦСКА (Москва)
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|не начат
|ЦСКА (Москва)
|Калев/Крамо (Таллин)
|не начат
|ЦСКА (Москва)
|УНИКС (Казань)
|не начат
|ЦСКА (Москва)
|Химки (Химки)
|не начат
|ЦСКА (Москва)
|Цмоки-Минск (Минск)
|не начат
|Сегодня 16:00
|Химки (Химки)
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|не начат
|23 сентября 19:30
|Астана (Нур-Султан)
|ЦСКА (Москва)
|не начат
|23 сентября 22:00
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|Химки (Химки)
|не начат
|23 сентября 22:30
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|Калев/Крамо (Таллин)
|не начат
|23 сентября 23:00
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|не начат
|26 сентября 17:00
|ЦСКА (Москва)
|ПАРМА (Пермь)
|не начат
|27 сентября 20:00
|Калев/Крамо (Таллин)
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|не начат
|28 сентября 18:30
|Енисей (Красноярск)
|Химки (Химки)
|не начат
|1 октября 18:30
|Енисей (Красноярск)
|Цмоки-Минск (Минск)
|не начат
|3 октября 21:00
|УНИКС (Казань)
|Астана (Нур-Султан)
|не начат
|4 октября 16:00
|ЦСКА (Москва)
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|не начат
|4 октября 19:00
|Автодор (Саратов)
|ПАРМА (Пермь)
|не начат
|4 октября 20:00
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|Цмоки-Минск (Минск)
|не начат
|5 октября 22:00
|Калев/Крамо (Таллин)
|Химки (Химки)
|не начат
|9 октября 20:30
|ПАРМА (Пермь)
|Енисей (Красноярск)
|не начат
|10 октября 17:00
|ЦСКА (Москва)
|Автодор (Саратов)
|не начат
|10 октября 20:00
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|Калев/Крамо (Таллин)
|не начат
|10 октября 20:00
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|не начат
|11 октября 19:00
|Цмоки-Минск (Минск)
|УНИКС (Казань)
|не начат
|18 октября 18:30
|ПАРМА (Пермь)
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|не начат
|18 октября 19:00
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|не начат
|18 октября 20:00
|Калев/Крамо (Таллин)
|Автодор (Саратов)
|не начат
|18 октября 21:00
|УНИКС (Казань)
|Енисей (Красноярск)
|не начат
|19 октября 22:30
|ЦСКА (Москва)
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|не начат
|19 октября 23:00
|Химки (Химки)
|Астана (Нур-Султан)
|не начат
|24 октября 15:00
|Астана (Нур-Султан)
|Автодор (Саратов)
|не начат
|25 октября 17:00
|Енисей (Красноярск)
|Калев/Крамо (Таллин)
|не начат
|25 октября 17:00
|ЦСКА (Москва)
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|не начат
|25 октября 23:00
|Зелена Гура (Зелена Гура)
|Локомотив-Кубань (Краснодар)
|не начат
|26 октября 22:00
|Цмоки-Минск (Минск)
|Химки (Химки)
|не начат
|26 октября 23:00
|Зенит СПб (Санкт-Петербург)
|ПАРМА (Пермь)
|не начат
|31 октября 22:00
|Нижний Новгород (Нижний Новгород)
|Автодор (Саратов)
|не начат