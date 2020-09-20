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Баскетбол Единая Лига ВТБ Единая Лига ВТБ-2020/21

Единая Лига ВТБ-2020/21

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Этап турнира 
Календарь Турнирная таблица Бомбардиры Шахматка
Россия, Саратов, ЛДС "Кристалл" Автодор (Саратов) Астана (Нур-Султан) не начат
Россия, Саратов, ЛДС "Кристалл" Автодор (Саратов) Енисей (Красноярск) не начат
Россия, Саратов, ЛДС "Кристалл" Автодор (Саратов) Зелена Гура (Зелена Гура) не начат
Россия, Саратов, ЛДС "Кристалл" Автодор (Саратов) Зенит СПб (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Саратов, ЛДС "Кристалл" Автодор (Саратов) Калев/Крамо (Таллин) не начат
Россия, Саратов, ЛДС "Кристалл" Автодор (Саратов) Локомотив-Кубань (Краснодар) не начат
Россия, Саратов, ЛДС "Кристалл" Автодор (Саратов) Нижний Новгород (Нижний Новгород) не начат
Россия, Саратов, ЛДС "Кристалл" Автодор (Саратов) УНИКС (Казань) не начат
Россия, Саратов, ЛДС "Кристалл" Автодор (Саратов) Химки (Химки) не начат
Россия, Саратов, ЛДС "Кристалл" Автодор (Саратов) Цмоки-Минск (Минск) не начат
Россия, Саратов, ЛДС "Кристалл" Автодор (Саратов) ЦСКА (Москва) не начат
Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) Енисей (Красноярск) не начат
Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) Зелена Гура (Зелена Гура) не начат
Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) Зенит СПб (Санкт-Петербург) не начат
Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) Калев/Крамо (Таллин) не начат
Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) Локомотив-Кубань (Краснодар) не начат
Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) Нижний Новгород (Нижний Новгород) не начат
Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) ПАРМА (Пермь) не начат
Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) УНИКС (Казань) не начат
Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) Химки (Химки) не начат
Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) Цмоки-Минск (Минск) не начат
Россия, Красноярский край, Красноярск, Дворец спорта Енисей (Красноярск) Автодор (Саратов) не начат
Россия, Красноярский край, Красноярск, Дворец спорта Енисей (Красноярск) Астана (Нур-Султан) не начат
Россия, Красноярский край, Красноярск, Дворец спорта Енисей (Красноярск) Зелена Гура (Зелена Гура) не начат
Россия, Красноярский край, Красноярск, Дворец спорта Енисей (Красноярск) Зенит СПб (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Красноярский край, Красноярск, Дворец спорта Енисей (Красноярск) Локомотив-Кубань (Краснодар) не начат
Россия, Красноярский край, Красноярск, Дворец спорта Енисей (Красноярск) Нижний Новгород (Нижний Новгород) не начат
Россия, Красноярский край, Красноярск, Дворец спорта Енисей (Красноярск) ПАРМА (Пермь) не начат
Россия, Красноярский край, Красноярск, Дворец спорта Енисей (Красноярск) УНИКС (Казань) не начат
Россия, Красноярский край, Красноярск, Дворец спорта Енисей (Красноярск) ЦСКА (Москва) не начат
Польша, Зелена Гура Зелена Гура (Зелена Гура) Автодор (Саратов) не начат
Польша, Зелена Гура Зелена Гура (Зелена Гура) Астана (Нур-Султан) не начат
Польша, Зелена Гура Зелена Гура (Зелена Гура) Енисей (Красноярск) не начат
Польша, Зелена Гура Зелена Гура (Зелена Гура) Зенит СПб (Санкт-Петербург) не начат
Польша, Зелена Гура Зелена Гура (Зелена Гура) Калев/Крамо (Таллин) не начат
Польша, Зелена Гура Зелена Гура (Зелена Гура) Нижний Новгород (Нижний Новгород) не начат
Польша, Зелена Гура Зелена Гура (Зелена Гура) ПАРМА (Пермь) не начат
Польша, Зелена Гура Зелена Гура (Зелена Гура) УНИКС (Казань) не начат
Польша, Зелена Гура Зелена Гура (Зелена Гура) Химки (Химки) не начат
Польша, Зелена Гура Зелена Гура (Зелена Гура) Цмоки-Минск (Минск) не начат
Польша, Зелена Гура Зелена Гура (Зелена Гура) ЦСКА (Москва) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, ДС "Сибур Арена" Зенит СПб (Санкт-Петербург) Автодор (Саратов) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, ДС "Сибур Арена" Зенит СПб (Санкт-Петербург) Астана (Нур-Султан) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, ДС "Сибур Арена" Зенит СПб (Санкт-Петербург) Енисей (Красноярск) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, ДС "Сибур Арена" Зенит СПб (Санкт-Петербург) Локомотив-Кубань (Краснодар) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, ДС "Сибур Арена" Зенит СПб (Санкт-Петербург) Нижний Новгород (Нижний Новгород) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, ДС "Сибур Арена" Зенит СПб (Санкт-Петербург) УНИКС (Казань) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, ДС "Сибур Арена" Зенит СПб (Санкт-Петербург) Химки (Химки) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, ДС "Сибур Арена" Зенит СПб (Санкт-Петербург) ЦСКА (Москва) не начат
Эстония, Таллин, "Калев Спорт Холл" Калев/Крамо (Таллин) Астана (Нур-Султан) не начат
Эстония, Таллин, "Калев Спорт Холл" Калев/Крамо (Таллин) Енисей (Красноярск) не начат
Эстония, Таллин, "Калев Спорт Холл" Калев/Крамо (Таллин) Зенит СПб (Санкт-Петербург) не начат
Эстония, Таллин, "Калев Спорт Холл" Калев/Крамо (Таллин) Локомотив-Кубань (Краснодар) не начат
Эстония, Таллин, "Калев Спорт Холл" Калев/Крамо (Таллин) Нижний Новгород (Нижний Новгород) не начат
Эстония, Таллин, "Калев Спорт Холл" Калев/Крамо (Таллин) ПАРМА (Пермь) не начат
Эстония, Таллин, "Калев Спорт Холл" Калев/Крамо (Таллин) УНИКС (Казань) не начат
Эстония, Таллин, "Калев Спорт Холл" Калев/Крамо (Таллин) Цмоки-Минск (Минск) не начат
Эстония, Таллин, "Калев Спорт Холл" Калев/Крамо (Таллин) ЦСКА (Москва) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, "Баскет-Холл" Локомотив-Кубань (Краснодар) Автодор (Саратов) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, "Баскет-Холл" Локомотив-Кубань (Краснодар) Астана (Нур-Султан) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, "Баскет-Холл" Локомотив-Кубань (Краснодар) Енисей (Красноярск) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, "Баскет-Холл" Локомотив-Кубань (Краснодар) Зелена Гура (Зелена Гура) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, "Баскет-Холл" Локомотив-Кубань (Краснодар) Зенит СПб (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, "Баскет-Холл" Локомотив-Кубань (Краснодар) ПАРМА (Пермь) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, "Баскет-Холл" Локомотив-Кубань (Краснодар) УНИКС (Казань) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, "Баскет-Холл" Локомотив-Кубань (Краснодар) Химки (Химки) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, "Баскет-Холл" Локомотив-Кубань (Краснодар) Цмоки-Минск (Минск) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, "Баскет-Холл" Локомотив-Кубань (Краснодар) ЦСКА (Москва) не начат
Россия, Нижний Новгород, Дворец спорта профсоюзов Нижний Новгород (Нижний Новгород) Астана (Нур-Султан) не начат
Россия, Нижний Новгород, Дворец спорта профсоюзов Нижний Новгород (Нижний Новгород) Енисей (Красноярск) не начат
Россия, Нижний Новгород, Дворец спорта профсоюзов Нижний Новгород (Нижний Новгород) Зенит СПб (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Нижний Новгород, Дворец спорта профсоюзов Нижний Новгород (Нижний Новгород) Калев/Крамо (Таллин) не начат
Россия, Нижний Новгород, Дворец спорта профсоюзов Нижний Новгород (Нижний Новгород) Локомотив-Кубань (Краснодар) не начат
Россия, Нижний Новгород, Дворец спорта профсоюзов Нижний Новгород (Нижний Новгород) ПАРМА (Пермь) не начат
Россия, Нижний Новгород, Дворец спорта профсоюзов Нижний Новгород (Нижний Новгород) УНИКС (Казань) не начат
Россия, Нижний Новгород, Дворец спорта профсоюзов Нижний Новгород (Нижний Новгород) Цмоки-Минск (Минск) не начат
Россия, Нижний Новгород, Дворец спорта профсоюзов Нижний Новгород (Нижний Новгород) ЦСКА (Москва) не начат
Россия, Пермь ПАРМА (Пермь) Автодор (Саратов) не начат
Россия, Пермь ПАРМА (Пермь) Астана (Нур-Султан) не начат
Россия, Пермь ПАРМА (Пермь) Зенит СПб (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Пермь ПАРМА (Пермь) Калев/Крамо (Таллин) не начат
Россия, Пермь ПАРМА (Пермь) Локомотив-Кубань (Краснодар) не начат
Россия, Пермь ПАРМА (Пермь) Нижний Новгород (Нижний Новгород) не начат
Россия, Пермь ПАРМА (Пермь) УНИКС (Казань) не начат
Россия, Пермь ПАРМА (Пермь) Химки (Химки) не начат
Россия, Пермь ПАРМА (Пермь) Цмоки-Минск (Минск) не начат
Россия, Пермь ПАРМА (Пермь) ЦСКА (Москва) не начат
Россия, Казань, Баскет-холл УНИКС (Казань) Автодор (Саратов) не начат
Россия, Казань, Баскет-холл УНИКС (Казань) Зелена Гура (Зелена Гура) не начат
Россия, Казань, Баскет-холл УНИКС (Казань) Зенит СПб (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Казань, Баскет-холл УНИКС (Казань) Калев/Крамо (Таллин) не начат
Россия, Казань, Баскет-холл УНИКС (Казань) Локомотив-Кубань (Краснодар) не начат
Россия, Казань, Баскет-холл УНИКС (Казань) Нижний Новгород (Нижний Новгород) не начат
Россия, Казань, Баскет-холл УНИКС (Казань) ПАРМА (Пермь) не начат
Россия, Казань, Баскет-холл УНИКС (Казань) Химки (Химки) не начат
Россия, Казань, Баскет-холл УНИКС (Казань) Цмоки-Минск (Минск) не начат
Россия, Казань, Баскет-холл УНИКС (Казань) ЦСКА (Москва) не начат
Россия, Московская обл., Химки, Баскетбольный центр Московской области Химки (Химки) Автодор (Саратов) не начат
Россия, Московская обл., Химки, Баскетбольный центр Московской области Химки (Химки) Енисей (Красноярск) не начат
Россия, Московская обл., Химки, Баскетбольный центр Московской области Химки (Химки) Зелена Гура (Зелена Гура) не начат
Россия, Московская обл., Химки, Баскетбольный центр Московской области Химки (Химки) Калев/Крамо (Таллин) не начат
Россия, Московская обл., Химки, Баскетбольный центр Московской области Химки (Химки) Локомотив-Кубань (Краснодар) не начат
Россия, Московская обл., Химки, Баскетбольный центр Московской области Химки (Химки) Нижний Новгород (Нижний Новгород) не начат
Россия, Московская обл., Химки, Баскетбольный центр Московской области Химки (Химки) ПАРМА (Пермь) не начат
Россия, Московская обл., Химки, Баскетбольный центр Московской области Химки (Химки) УНИКС (Казань) не начат
Россия, Московская обл., Химки, Баскетбольный центр Московской области Химки (Химки) Цмоки-Минск (Минск) не начат
Россия, Московская обл., Химки, Баскетбольный центр Московской области Химки (Химки) ЦСКА (Москва) не начат
Беларусь, Минск, Минск-Арена Цмоки-Минск (Минск) Автодор (Саратов) не начат
Беларусь, Минск, Минск-Арена Цмоки-Минск (Минск) Астана (Нур-Султан) не начат
Беларусь, Минск, Минск-Арена Цмоки-Минск (Минск) Енисей (Красноярск) не начат
Беларусь, Минск, Минск-Арена Цмоки-Минск (Минск) Зелена Гура (Зелена Гура) не начат
Беларусь, Минск, Минск-Арена Цмоки-Минск (Минск) Зенит СПб (Санкт-Петербург) не начат
Беларусь, Минск, Минск-Арена Цмоки-Минск (Минск) Калев/Крамо (Таллин) не начат
Беларусь, Минск, Минск-Арена Цмоки-Минск (Минск) Локомотив-Кубань (Краснодар) не начат
Беларусь, Минск, Минск-Арена Цмоки-Минск (Минск) Нижний Новгород (Нижний Новгород) не начат
Беларусь, Минск, Минск-Арена Цмоки-Минск (Минск) ПАРМА (Пермь) не начат
Беларусь, Минск, Минск-Арена Цмоки-Минск (Минск) ЦСКА (Москва) не начат
Россия, Москва, УСК ЦСКА ЦСКА (Москва) Астана (Нур-Султан) не начат
Россия, Москва, УСК ЦСКА ЦСКА (Москва) Енисей (Красноярск) не начат
Россия, Москва, УСК ЦСКА ЦСКА (Москва) Зелена Гура (Зелена Гура) не начат
Россия, Москва, УСК ЦСКА ЦСКА (Москва) Калев/Крамо (Таллин) не начат
Россия, Москва, УСК ЦСКА ЦСКА (Москва) УНИКС (Казань) не начат
Россия, Москва, УСК ЦСКА ЦСКА (Москва) Химки (Химки) не начат
Россия, Москва, УСК ЦСКА ЦСКА (Москва) Цмоки-Минск (Минск) не начат
Сегодня 16:00 Россия, Московская обл., Химки, Баскетбольный центр Московской области Химки (Химки) Зенит СПб (Санкт-Петербург) не начат
23 сентября 19:30 Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) ЦСКА (Москва) не начат
23 сентября 22:00 Россия, Нижний Новгород, Дворец спорта профсоюзов Нижний Новгород (Нижний Новгород) Химки (Химки) не начат
23 сентября 22:30 Россия, Краснодарский край, Краснодар, "Баскет-Холл" Локомотив-Кубань (Краснодар) Калев/Крамо (Таллин) не начат
23 сентября 23:00 Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, ДС "Сибур Арена" Зенит СПб (Санкт-Петербург) Зелена Гура (Зелена Гура) не начат
26 сентября 17:00 Россия, Москва, УСК ЦСКА ЦСКА (Москва) ПАРМА (Пермь) не начат
27 сентября 20:00 Эстония, Таллин, "Калев Спорт Холл" Калев/Крамо (Таллин) Зелена Гура (Зелена Гура) не начат
28 сентября 18:30 Россия, Красноярский край, Красноярск, Дворец спорта Енисей (Красноярск) Химки (Химки) не начат
1 октября 18:30 Россия, Красноярский край, Красноярск, Дворец спорта Енисей (Красноярск) Цмоки-Минск (Минск) не начат
3 октября 21:00 Россия, Казань, Баскет-холл УНИКС (Казань) Астана (Нур-Султан) не начат
4 октября 16:00 Россия, Москва, УСК ЦСКА ЦСКА (Москва) Локомотив-Кубань (Краснодар) не начат
4 октября 19:00 Россия, Саратов, ЛДС "Кристалл" Автодор (Саратов) ПАРМА (Пермь) не начат
4 октября 20:00 Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, ДС "Сибур Арена" Зенит СПб (Санкт-Петербург) Цмоки-Минск (Минск) не начат
5 октября 22:00 Эстония, Таллин, "Калев Спорт Холл" Калев/Крамо (Таллин) Химки (Химки) не начат
9 октября 20:30 Россия, Пермь ПАРМА (Пермь) Енисей (Красноярск) не начат
10 октября 17:00 Россия, Москва, УСК ЦСКА ЦСКА (Москва) Автодор (Саратов) не начат
10 октября 20:00 Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, ДС "Сибур Арена" Зенит СПб (Санкт-Петербург) Калев/Крамо (Таллин) не начат
10 октября 20:00 Россия, Нижний Новгород, Дворец спорта профсоюзов Нижний Новгород (Нижний Новгород) Зелена Гура (Зелена Гура) не начат
11 октября 19:00 Беларусь, Минск, Минск-Арена Цмоки-Минск (Минск) УНИКС (Казань) не начат
18 октября 18:30 Россия, Пермь ПАРМА (Пермь) Зелена Гура (Зелена Гура) не начат
18 октября 19:00 Россия, Краснодарский край, Краснодар, "Баскет-Холл" Локомотив-Кубань (Краснодар) Нижний Новгород (Нижний Новгород) не начат
18 октября 20:00 Эстония, Таллин, "Калев Спорт Холл" Калев/Крамо (Таллин) Автодор (Саратов) не начат
18 октября 21:00 Россия, Казань, Баскет-холл УНИКС (Казань) Енисей (Красноярск) не начат
19 октября 22:30 Россия, Москва, УСК ЦСКА ЦСКА (Москва) Зенит СПб (Санкт-Петербург) не начат
19 октября 23:00 Россия, Московская обл., Химки, Баскетбольный центр Московской области Химки (Химки) Астана (Нур-Султан) не начат
24 октября 15:00 Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) Автодор (Саратов) не начат
25 октября 17:00 Россия, Красноярский край, Красноярск, Дворец спорта Енисей (Красноярск) Калев/Крамо (Таллин) не начат
25 октября 17:00 Россия, Москва, УСК ЦСКА ЦСКА (Москва) Нижний Новгород (Нижний Новгород) не начат
25 октября 23:00 Польша, Зелена Гура Зелена Гура (Зелена Гура) Локомотив-Кубань (Краснодар) не начат
26 октября 22:00 Беларусь, Минск, Минск-Арена Цмоки-Минск (Минск) Химки (Химки) не начат
26 октября 23:00 Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, ДС "Сибур Арена" Зенит СПб (Санкт-Петербург) ПАРМА (Пермь) не начат
31 октября 22:00 Россия, Нижний Новгород, Дворец спорта профсоюзов Нижний Новгород (Нижний Новгород) Автодор (Саратов) не начат
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