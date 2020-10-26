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Баскетбол Национальная Лига РК Чемпионат Казахстана 2020/21

Чемпионат Казахстана 2020/21

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Этап турнира 
Календарь Турнирная таблица Бомбардиры Шахматка
Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, СК "Коныс" Актобе (Актобе) Алматинский Легион (Алматы) не начат
Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, СК "Коныс" Актобе (Актобе) Алматинский Легион (Алматы) не начат
Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, СК "Коныс" Актобе (Актобе) Астана (Нур-Султан) не начат
Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, СК "Коныс" Актобе (Актобе) Астана (Нур-Султан) не начат
Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, СК "Коныс" Актобе (Актобе) Каспий (Актау) не начат
Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, СК "Коныс" Актобе (Актобе) Каспий (Актау) не начат
Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, СК "Коныс" Актобе (Актобе) Тобол (Костанай) не начат
Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, СК "Коныс" Актобе (Актобе) Тобол (Костанай) не начат
Казахстан, Алматы, СК «Достык» Алматинский Легион (Алматы) Актобе (Актобе) не начат
Казахстан, Алматы, СК «Достык» Алматинский Легион (Алматы) Актобе (Актобе) не начат
Казахстан, Алматы, СК «Достык» Алматинский Легион (Алматы) Астана (Нур-Султан) не начат
Казахстан, Алматы, СК «Достык» Алматинский Легион (Алматы) Астана (Нур-Султан) не начат
Казахстан, Алматы, СК «Достык» Алматинский Легион (Алматы) Барсы Атырау (Атырау) не начат
Казахстан, Алматы, СК «Достык» Алматинский Легион (Алматы) Барсы Атырау (Атырау) не начат
Казахстан, Алматы, СК «Достык» Алматинский Легион (Алматы) Тобол (Костанай) не начат
Казахстан, Алматы, СК «Достык» Алматинский Легион (Алматы) Тобол (Костанай) не начат
Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) Актобе (Актобе) не начат
Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) Актобе (Актобе) не начат
Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) Алматинский Легион (Алматы) не начат
Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) Алматинский Легион (Алматы) не начат
Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) Барсы Атырау (Атырау) не начат
Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) Барсы Атырау (Атырау) не начат
Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) Тобол (Костанай) не начат
Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) Тобол (Костанай) не начат
Казахстан, Атырауская обл., Атырау, СК "Баскет Холл" Барсы Атырау (Атырау) Актобе (Актобе) не начат
Казахстан, Атырауская обл., Атырау, СК "Баскет Холл" Барсы Атырау (Атырау) Актобе (Актобе) не начат
Казахстан, Атырауская обл., Атырау, СК "Баскет Холл" Барсы Атырау (Атырау) Алматинский Легион (Алматы) не начат
Казахстан, Атырауская обл., Атырау, СК "Баскет Холл" Барсы Атырау (Атырау) Алматинский Легион (Алматы) не начат
Казахстан, Атырауская обл., Атырау, СК "Баскет Холл" Барсы Атырау (Атырау) Астана (Нур-Султан) не начат
Казахстан, Атырауская обл., Атырау, СК "Баскет Холл" Барсы Атырау (Атырау) Астана (Нур-Султан) не начат
Казахстан, Атырауская обл., Атырау, СК "Баскет Холл" Барсы Атырау (Атырау) Каспий (Актау) не начат
Казахстан, Атырауская обл., Атырау, СК "Баскет Холл" Барсы Атырау (Атырау) Каспий (Актау) не начат
Казахстан, Атырауская обл., Атырау, СК "Баскет Холл" Барсы Атырау (Атырау) Тобол (Костанай) не начат
Казахстан, Атырауская обл., Атырау, СК "Баскет Холл" Барсы Атырау (Атырау) Тобол (Костанай) не начат
Казахстан, Мангистауская обл., Актау, СК "Батыр" Каспий (Актау) Актобе (Актобе) не начат
Казахстан, Мангистауская обл., Актау, СК "Батыр" Каспий (Актау) Актобе (Актобе) не начат
Казахстан, Мангистауская обл., Актау, СК "Батыр" Каспий (Актау) Алматинский Легион (Алматы) не начат
Казахстан, Мангистауская обл., Актау, СК "Батыр" Каспий (Актау) Алматинский Легион (Алматы) не начат
Казахстан, Мангистауская обл., Актау, СК "Батыр" Каспий (Актау) Астана (Нур-Султан) не начат
Казахстан, Мангистауская обл., Актау, СК "Батыр" Каспий (Актау) Астана (Нур-Султан) не начат
Казахстан, Мангистауская обл., Актау, СК "Батыр" Каспий (Актау) Барсы Атырау (Атырау) не начат
Казахстан, Мангистауская обл., Актау, СК "Батыр" Каспий (Актау) Барсы Атырау (Атырау) не начат
Казахстан, Мангистауская обл., Актау, СК "Батыр" Каспий (Актау) Тобол (Костанай) не начат
Казахстан, Мангистауская обл., Актау, СК "Батыр" Каспий (Актау) Тобол (Костанай) не начат
Казахстан, Костанайская обл., Костанай, СРК "Костанай" Тобол (Костанай) Актобе (Актобе) не начат
Казахстан, Костанайская обл., Костанай, СРК "Костанай" Тобол (Костанай) Актобе (Актобе) не начат
Казахстан, Костанайская обл., Костанай, СРК "Костанай" Тобол (Костанай) Алматинский Легион (Алматы) не начат
Казахстан, Костанайская обл., Костанай, СРК "Костанай" Тобол (Костанай) Алматинский Легион (Алматы) не начат
Казахстан, Костанайская обл., Костанай, СРК "Костанай" Тобол (Костанай) Астана (Нур-Султан) не начат
Казахстан, Костанайская обл., Костанай, СРК "Костанай" Тобол (Костанай) Астана (Нур-Султан) не начат
Казахстан, Костанайская обл., Костанай, СРК "Костанай" Тобол (Костанай) Барсы Атырау (Атырау) не начат
Казахстан, Костанайская обл., Костанай, СРК "Костанай" Тобол (Костанай) Барсы Атырау (Атырау) не начат
Казахстан, Костанайская обл., Костанай, СРК "Костанай" Тобол (Костанай) Каспий (Актау) не начат
Казахстан, Костанайская обл., Костанай, СРК "Костанай" Тобол (Костанай) Каспий (Актау) не начат
Сегодня 19:00 Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, СК "Коныс" Актобе (Актобе) Барсы Атырау (Атырау) не начат
Сегодня 19:30 Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) Каспий (Актау) не начат
27 октября 19:00 Казахстан, Актюбинская обл., Актобе, СК "Коныс" Актобе (Актобе) Барсы Атырау (Атырау) не начат
27 октября 19:30 Казахстан, Нур-Султан, Республиканский Велотрек «Сарыарка» Астана (Нур-Султан) Каспий (Актау) не начат
30 октября Казахстан, Алматы, СК «Достык» Алматинский Легион (Алматы) Каспий (Актау) не начат
31 октября Казахстан, Алматы, СК «Достык» Алматинский Легион (Алматы) Каспий (Актау) не начат
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