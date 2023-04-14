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Новости спорта Теннис Казахстан (теннис)
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Трубач приехал: болельщик выполнил просьбу Юлии Путинцевой в Астане

Трубач приехал: болельщик выполнил просьбу Юлии Путинцевой в Астане
©Vesti.kz/Турар Казангапов

Музыкант отозвался на просьбу Юлии Путинцевой в Астане. Ранее теннисистка попросила позвать трубача на матчи квалификационного раунда чемпионата мира - Кубка Билли Джин Кинг, передают Vesti.kz.

На пресс-конференции 13 апреля Путинцеву спросили, как она реагирует на шумных казахстанских болельщиков. Юлия Путинцева призналась, что считает потрясающей атмосферу на корте в Астане.

"Болейте, поддерживайте! Барабаны люблю вот эти вот. Трубача, пожалуйста, позовите обязательно", - сказала теннисистка.

Уже 14 апреля музыкант появился на трибунах арены в Астане. Кроме того, в группе поддержки находится и барабанщик. Они исполняют зажигательные хиты во время успешных действий казахстанской спортсменки. 


Vesti.kz/Турар Казангапов

@vestikzsport Трубача мне обязательно позовите! #теннис #tennis #рыбакина #путинцева #rybakina #elenarybakina #сборнаяказахстана #казахстан #LiveOutlandish ♬ Rock and Roll Session - Canal Records JP

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Метки:
Путинцева Юлия WTA

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