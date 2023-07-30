Триумфом казахстанского теннисиста завершился Кубок Президента в Астане

Казахстанский теннисист Денис Евсеев стал победителем турнира серии АТР Challenger 50 Кубок Президента, который прошел в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале хозяин корта, 412 ракетка мира, встречался с представителем Узбекистана Хумоюном Султановым, занимающим 550 место в рейтинге АТР.
Встреча прошла в упорной борьбе. Казахстанец победил соперника в трех сетах со счетом 7:5, 2:6, 6:4.
Таким образом, Евсеев выиграл свой первый "Челленджер" в карьере. Как сообщает ФТК, за победу он получит 50 рейтинговых очков и 5500 долларов призовых.
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