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Новости спорта Теннис Казахстан (теннис)
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Триумфом казахстанского теннисиста завершился Кубок Президента в Астане

Триумфом казахстанского теннисиста завершился Кубок Президента в Астане
©ktf.kz

Казахстанский теннисист Денис Евсеев стал победителем турнира серии АТР Challenger 50 Кубок Президента, который прошел в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале хозяин корта, 412 ракетка мира, встречался с представителем Узбекистана Хумоюном Султановым, занимающим 550 место в рейтинге АТР.

Встреча прошла в упорной борьбе. Казахстанец победил соперника в трех сетах со счетом 7:5, 2:6, 6:4. 

Таким образом, Евсеев выиграл свой первый "Челленджер" в карьере. Как сообщает ФТК, за победу он получит 50 рейтинговых очков и 5500 долларов призовых.

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Метки:
Кубок Президента Казахстана по теннису

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