Казахстанский вундеркинд пробился в очередной финал европейского турнира

13-летний казахстанский теннисист Зангар Нурланулы вышел в очередной финал на международном юношеском турнире. На этот раз талантливый тинейджер пробился в решающую стадию парных соревнований в португальской Майе, сообщают Vesti.kz.

В полуфинальной встрече Зангар, выступающий в дуэте со словенцем Зиго Шешко, переиграл российско-турецкий тандем Саввы Рыбакина и Мустафы Еге - 6:3, 6:4.

Уже сегодня Нурланулы и Шешко поборются за трофей в поединке с немцами Диего Паломеро и Нильсом Макдональдом.

В одиночном разряде соревнований Нурланулы уступил в третьем круге. Напомним, что в 2022 году юный уроженец города Алматы выиграл престижные соревнования во Франции и Словакии, а также продолжает лидировать в чемпионской гонке Tennis Europe.

13-летний талант из Казахстана высказался о лидерстве в рейтинге, роли отца и тренере Рыбакиной

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!