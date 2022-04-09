 zibDudWHDFx3qBTXWyqB0HpryZtVTRZK6uEeVwOj
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Прямая трансляция боя Головкин - Мурата Задай вопрос Шавкату Рахмонову
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Казахстанский вундеркинд пробился в очередной финал европейского турнира

Казахстанский вундеркинд пробился в очередной финал европейского турнира
©КТФ
Новости спорта Теннис Казахстан (теннис)

13-летний казахстанский теннисист Зангар Нурланулы вышел в очередной финал на международном юношеском турнире. На этот раз талантливый тинейджер пробился в решающую стадию парных соревнований в португальской Майе, сообщают Vesti.kz.

В полуфинальной встрече Зангар, выступающий в дуэте со словенцем Зиго Шешко, переиграл российско-турецкий тандем Саввы Рыбакина и Мустафы Еге - 6:3, 6:4. 

Уже сегодня Нурланулы и Шешко поборются за трофей в поединке с немцами Диего Паломеро и Нильсом Макдональдом.

В одиночном разряде соревнований Нурланулы уступил в третьем круге. Напомним, что в 2022 году юный уроженец города Алматы выиграл престижные соревнования во Франции и Словакии, а также продолжает лидировать в чемпионской гонке Tennis Europe.

13-летний талант из Казахстана высказался о лидерстве в рейтинге, роли отца и тренере Рыбакиной

 

 

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
теннис теннис большой ФТК Португалия Казахстан Нурланулы Зангар

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 11:37
Казахстан (теннис)
Казахстанская теннисистка впервые с 2018 года покинет топ-50 рейтинга WTA Казахстанская теннисистка впервые с 2018 года покинет топ-50 рейтинга WTA
Сегодня , 11:20
Казахстан (теннис)
Казахстанский вундеркинд пробился в очередной финал европейского турнира Казахстанский вундеркинд пробился в очередной финал европейского турнира
5 апреля, 09:47
Казахстан (теннис)
Триумф Шведовой и 420 миллионов призовых. Как казахстанки начнут грунтовый сезон Триумф Шведовой и 420 миллионов призовых. Как казахстанки начнут грунтовый сезон
1 апреля, 13:14
Казахстан (теннис)
13-летний талант из Казахстана высказался о лидерстве в рейтинге, роли отца и тренере Рыбакиной 13-летний талант из Казахстана высказался о лидерстве в рейтинге, роли отца и тренере Рыбакиной
28 марта, 07:33
Казахстан (теннис)
Казахстанские теннисисты покинули крупный турнир в США Казахстанские теннисисты покинули крупный турнир в США
23 марта, 18:57
Казахстан (теннис)
Вундеркинд из Казахстана 20 недель возглавляет теннисный рейтинг в Европе Вундеркинд из Казахстана 20 недель возглавляет теннисный рейтинг в Европе
20 марта, 11:25
Казахстан (теннис)
Казахстанский теннисист установил личный рекорд в рейтинге АТР Казахстанский теннисист установил личный рекорд в рейтинге АТР
19 марта, 23:49
Казахстан (теннис)
17-летняя казахстанка дошла до полуфинала турнира в Марокко 17-летняя казахстанка дошла до полуфинала турнира в Марокко
16 марта, 13:00
Казахстан (теннис)
Рыбакина попадет в топ-10? Расклад на матч казахстанки в 1/4 финала турнира в США Рыбакина попадет в топ-10? Расклад на матч казахстанки в 1/4 финала турнира в США
15 марта, 15:15
Казахстан (теннис)
Вернуть должок за Путинцеву. Что нужно знать о следующем матче Рыбакиной на крупном турнире в США Вернуть должок за Путинцеву. Что нужно знать о следующем матче Рыбакиной на крупном турнире в США
13 марта, 17:34
Казахстан (теннис)
"Дебют за сборную запомню на всю жизнь". 13-летний талант из Казахстана - о победе на турнире в Словакии "Дебют за сборную запомню на всю жизнь". 13-летний талант из Казахстана - о победе на турнире в Словакии
13 марта, 17:03
Казахстан (теннис)
13-летний талант из Казахстана выиграл второй турнир подряд в Европе 13-летний талант из Казахстана выиграл второй турнир подряд в Европе
12 марта, 19:35
Казахстан (теннис)
13-летний талант из Казахстана разгромил первую ракетку Китая и сразится за очередной титул 13-летний талант из Казахстана разгромил первую ракетку Китая и сразится за очередной титул
9 марта, 22:38
Казахстан (теннис)
Хочет стать номером один и выигрывать "Большие шлемы". Что известно о 13-летнем таланте из Казахстана Хочет стать номером один и выигрывать "Большие шлемы". Что известно о 13-летнем таланте из Казахстана
8 марта, 22:04
Казахстан (теннис)
Юная звезда из Казахстана третий месяц подряд удерживает лидерство в чемпионской гонке Юная звезда из Казахстана третий месяц подряд удерживает лидерство в чемпионской гонке
1 марта, 20:13
Казахстан (теннис)
14-летний казахстанец возглавил теннисный рейтинг в Европе 14-летний казахстанец возглавил теннисный рейтинг в Европе
28 февраля, 07:00
Казахстан (теннис)
Сенсацией закончился теннисный турнир в Нур-Султане Сенсацией закончился теннисный турнир в Нур-Султане
27 февраля, 22:51
Казахстан (теннис)
13-летний казахстанец выиграл престижный теннисный турнир во Франции 13-летний казахстанец выиграл престижный теннисный турнир во Франции
27 февраля, 08:00
Казахстан (теннис)
Победительница юниорского "Ролан Гаррос" выиграла турнир в Нур-Султане Победительница юниорского "Ролан Гаррос" выиграла турнир в Нур-Султане
26 февраля, 09:00
Казахстан (теннис)
Одиночный титул турнира Forte 60 Women’s разыграют бельгийки и россиянки Одиночный титул турнира Forte 60 Women’s разыграют бельгийки и россиянки
25 февраля, 08:54
Казахстан (теннис)
Жибек Куламбаева не смогла выйти в полуфинал домашнего турнира Жибек Куламбаева не смогла выйти в полуфинал домашнего турнира
24 февраля, 15:42
Казахстан (теннис)
Третий игровой день турнира ITF Forte 60 Women’s не принес казахстанкам желаемых результатов Третий игровой день турнира ITF Forte 60 Women’s не принес казахстанкам желаемых результатов
23 февраля, 08:00
Казахстан (теннис)
Жибек Куламбаева вышла в четвертьфинал домашнего турнира ITF Forte 60 Women’s Жибек Куламбаева вышла в четвертьфинал домашнего турнира ITF Forte 60 Women’s
22 февраля, 11:25
Казахстан (теннис)
Вылетит из топ-20? Что происходит с результатами первой ракетки Казахстана Вылетит из топ-20? Что происходит с результатами первой ракетки Казахстана
22 февраля, 10:19
Казахстан (теннис)
Сандугаш Кенжибаева и Софья Чурсина вышли в финал квалификации ITF Forte 60 Women’s Сандугаш Кенжибаева и Софья Чурсина вышли в финал квалификации ITF Forte 60 Women’s
21 февраля, 11:05
Казахстан (теннис)
Традиция творить добро. Теннисистки встретились с бездомными животными Традиция творить добро. Теннисистки встретились с бездомными животными
14 февраля, 11:18
Казахстан (теннис)
Лучшая теннисистка Казахстана потеряла несколько позиций и отдалилась от топ-10 Лучшая теннисистка Казахстана потеряла несколько позиций и отдалилась от топ-10
10 февраля, 10:35
Казахстан (теннис)
Казахстанский теннисист выругался во время матча и получил замечание от комментатора Казахстанский теннисист выругался во время матча и получил замечание от комментатора
9 февраля, 15:31
Казахстан (теннис)
"Было неожиданно". Первая ракетка Казахстана - о финале Australian Open, прогрессе и своих кумирах "Было неожиданно". Первая ракетка Казахстана - о финале Australian Open, прогрессе и своих кумирах
31 января, 22:11
Казахстан (теннис)
Не проигрывает за сборную и хочет выиграть "Ролан Гаррос". Что нужно знать о финалистке Australian Open из Казахстана Не проигрывает за сборную и хочет выиграть "Ролан Гаррос". Что нужно знать о финалистке Australian Open из Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus