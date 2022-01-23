Казахстанский теннисист стал абсолютным чемпионом турнира в Литве

Казахстанский теннисист Денис Евсеев стал абсолютным чемпионом турнира серии ITF World Tennis Tour M25 с призовым фондом 25 тысяч долларов США, который прошел в Вильнюсе (Литва), сообщают Vesti.kz со ссылкой на КТФ.

Евсеев выиграл турнир в одиночном и парном разрядах. В решающем поединке одиночки казахстанец, посеянный под пятым номером, обыграл шестую ракетку соревнований, финна Отто Виртанена – 5:7, 6:3, 7:6 (7:4).

А в финале парного разряда в дуэте с белорусом Иваном Лютаревичем обыграл венгров Фабиана Марожана и Петера Файта - 6:4, 7:6 (7:4).

Таким образом, Евсеев завоевал свой 18-й трофей ITF, из которых восемь пришлись на одиночный разряд и десять - на парный.