Казахстанские теннисисты-юниоры произвели фурор на турнире в Германии

В немецком Ульме завершился престижный турнир серии Tennis Europe второй категории - Müller Junior Cup Ulm среди игроков до 14 и 16 лет, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Отличные результаты показали казахстанские юниоры. Среди игроков до 14 лет Еркежан Жанатаева стала чемпионкой в одиночном разряде: казахстанка в финале одержала волевую победу над немкой Франческой Парцелли – 4:6, 6:4, 6:2.

В парном разряде у юношей победителями стали Ярослав Пшеничный и Мансур Сайинов, а Адия Омарбек стала финалисткой.

Среди игроков до 16 лет не было равных Сатиме Тореген, которая также проявила невероятную волю к победе и буквально вырывала победу у немки Иды Вобкер со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:4.

В паре у юношей финалистами турнира стали Родион Лукашов/Олжас Есеналы.

Фото: ktf.kz©

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