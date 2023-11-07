Казахстанские теннисистки стартовали с победы на чемпионате мира среди юниорок

В испанской Кордобе победой сборной Казахстана начался командный чемпионат мира по теннису среди игроков до 16 лет - Billie Jean King Juniors Finals, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Подопечные Марата Шарипова встречались с командой Аргентины.

Первой на корт вышла Полина Слепцова (224 ITF Juniors ranking) против Соль Айлин (117 ITF Juniors ranking). Зрелищный матч завершился в пользу казахстанки - 7:6 (9:7), 6:3.

Во второй игре Анастасия Крымкова (576 ITF Juniors ranking) одержала волевую победу над Жозефиной Эстевис (271 ITF Juniors ranking) 6:1, 3:6, 6:1.

В последней встрече Инкар Дюсебай и Анастасия Крымкова в тяжелейшем парном противостоянии уступили своим латиноамериканским визави 5:7, 6:4, 10:12.

В группе "B" сборные Казахстана и Великобритании делят первое место. Британки в своём матче разгромили бразильянок 3:0.

Сегодня, 7 ноября, наши девушки сыграют со сборной Бразилии.

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