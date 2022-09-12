Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис Казахстан (теннис)
Комментарии

"Группа смерти". Бублик оценил шансы сборной Казахстана на Кубке Дэвиса

"Группа смерти". Бублик оценил шансы сборной Казахстана на Кубке Дэвиса
©Андрей Ударцев/ФТК

Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик поделился мнением о настрое команды в преддверии группового этапа финальной стадии Кубка Дэвиса. Матчи группы D пройдут 13-18 сентября в Глазго, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этой группе сыграют Великобритания, США, Казахстан и Нидерланды.

"Говорить о том, что мы попали в "группу смерти", наверное, громко сказано. Да, в нашей группе опытные команды, но все 16 сборных, которые играют в финальной стадии, очень сильны. Думаю, с одной стороны хорошо, что мы попали в сильную группу - будем стараться играть более внимательно, ожидаем зрелищных матчей и будем настраиваться по-особому. Чем дальше ты проходишь в турнире, тем выше уровень тенниса, который нужно показывать. В теннисе есть фавориты, и они чаще выигрывают, но Кубок Дэвиса - это особое соревнование, где рейтинг далеко не всегда играет главную роль. Мы всегда приезжаем в национальную команду с настроем победить. Будем защищать честь нашей страны и в ближайших поединках против Нидерландов, США и Великобритании выложимся на все 100 процентов", - приводит слова Бублика пресс-служба ФТК.

Напомним, что команде США не поможет полуфиналист US Open Фрэнсис Тиафо.

Первый матч на Кубке Дэвиса сборная Казахстана проведет против Нидерландов 13 сентября. Начало - в 21:00 по времени Нур-Султана.

Сборная Казахстана начала подготовку к финальному этапу Кубка Дэвиса

Андрей Ударцев/ФТК

Новый выпуск на нашем канале! Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Бублик Александр Кубок Дэвиса

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
12 сентября, 15:41
Казахстан (теннис)
"Группа смерти". Бублик оценил шансы сборной Казахстана на Кубке Дэвиса "Группа смерти". Бублик оценил шансы сборной Казахстана на Кубке Дэвиса
12 сентября, 15:18
Казахстан (теннис)
Сборная Казахстана начала подготовку к финальному этапу Кубка Дэвиса Сборная Казахстана начала подготовку к финальному этапу Кубка Дэвиса
5 сентября, 12:26
Казахстан (теннис)
Время творить историю? С кем сыграют казахстанские юниорки на US Open Время творить историю? С кем сыграют казахстанские юниорки на US Open
12 августа, 10:19
Казахстан (теннис)
Назван состав мужской сборной Казахстана на финальный этап Кубка Дэвиса Назван состав мужской сборной Казахстана на финальный этап Кубка Дэвиса
11 августа, 13:56
Казахстан (теннис)
"Рыбакина вызвала бум". Президент ФТК - об истории на ЧМ, бюджете и победе на "Уимблдоне" "Рыбакина вызвала бум". Президент ФТК - об истории на ЧМ, бюджете и победе на "Уимблдоне"
6 августа, 13:02
Казахстан (теннис)
Определился конкурент Казахстана за медали ЧМ по теннису Определился конкурент Казахстана за медали ЧМ по теннису
5 августа, 17:26
Казахстан (теннис)
Казахстан остановился в шаге от финала исторического ЧМ по теннису Казахстан остановился в шаге от финала исторического ЧМ по теннису
4 августа, 18:18
Казахстан (теннис)
Казахстан одержал досрочную победу и вышел в 1/2 финала ЧМ по теннису Казахстан одержал досрочную победу и вышел в 1/2 финала ЧМ по теннису
4 августа, 16:58
Казахстан (теннис)
Казахстан вышел в лидеры после исторической победы на ЧМ по теннису Казахстан вышел в лидеры после исторической победы на ЧМ по теннису
3 августа, 22:59
Казахстан (теннис)
Определился соперник Казахстана по историческому четвертьфиналу ЧМ по теннису Определился соперник Казахстана по историческому четвертьфиналу ЧМ по теннису
3 августа, 18:23
Казахстан (теннис)
Казахстан обыграл действующих чемпионов мира и вошел в историю Казахстан обыграл действующих чемпионов мира и вошел в историю
2 августа, 21:05
Казахстан (теннис)
Казахстан обыграл Аргентину на дебютном ЧМ среди юношей Казахстан обыграл Аргентину на дебютном ЧМ среди юношей
1 августа, 11:37
Казахстан (теннис)
Определилось место лучшего теннисиста Казахстана в мировом рейтинге Определилось место лучшего теннисиста Казахстана в мировом рейтинге
26 июля, 22:42
Казахстан (теннис)
"Стыдно!". Федерацию тенниса России раскритиковали за Рыбакину "Стыдно!". Федерацию тенниса России раскритиковали за Рыбакину
26 июля, 22:12
Казахстан (теннис)
"По стопам Рыбакиной". В России выбрали новую звезду из Казахстана "По стопам Рыбакиной". В России выбрали новую звезду из Казахстана
26 июля, 16:40
Казахстан (теннис)
Определен состав сборной Казахстана на дебютный ЧМ среди юношей Определен состав сборной Казахстана на дебютный ЧМ среди юношей
11 июля, 10:25
Казахстан (теннис)
Казахстанский вундеркинд выступил в финале турнира во Франции Казахстанский вундеркинд выступил в финале турнира во Франции
8 июля, 15:50
Казахстан (теннис)
Рыбакина узнала соперниц по первому финалу Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг Рыбакина узнала соперниц по первому финалу Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
6 июля, 11:52
Казахстан (теннис)
"Заставлю ее ...". Соперница Рыбакиной - о матче за выход в полуфинал на "Уимблдоне" "Заставлю ее ...". Соперница Рыбакиной - о матче за выход в полуфинал на "Уимблдоне"
1 июля, 20:13
Казахстан (теннис)
Юная казахстанка выиграла финал квалификации "Уимблдона" Юная казахстанка выиграла финал квалификации "Уимблдона"
27 июня, 13:37
Казахстан (теннис)
Первый день "Уимблдона": расписание матчей казахстанцев Первый день "Уимблдона": расписание матчей казахстанцев
22 июня, 19:13
Казахстан (теннис)
Зарина Дияс объявила о завершении сезона Зарина Дияс объявила о завершении сезона
21 июня, 23:25
Казахстан (теннис)
Сенсацией завершился матч с участием казахстанца на турнире в Италии Сенсацией завершился матч с участием казахстанца на турнире в Италии
12 июня, 12:21
Казахстан (теннис)
Казахстанская теннисистка выиграла 25-й титул в карьере Казахстанская теннисистка выиграла 25-й титул в карьере
1 июня, 15:45
Казахстан (теннис)
Обошли Россию с Германией, или как Казахстан вошел в топ-10 Кубка Билли Джин Кинг Обошли Россию с Германией, или как Казахстан вошел в топ-10 Кубка Билли Джин Кинг
30 мая, 17:25
Казахстан (теннис)
В Казахстане прошел первый инклюзивный турнир В Казахстане прошел первый инклюзивный турнир
25 мая, 11:46
Казахстан (теннис)
Пришли хорошие новости о казахстанском вундеркинде Пришли хорошие новости о казахстанском вундеркинде
25 мая, 08:37
Казахстан (теннис)
Четвертый день "Ролан Гаррос": с кем сыграют казахстанцы Четвертый день "Ролан Гаррос": с кем сыграют казахстанцы
23 мая, 13:27
Казахстан (теннис)
Играл в финале ЧМ и был в топ-25. Куда "пропал" перспективный казахстанский теннисист Играл в финале ЧМ и был в топ-25. Куда "пропал" перспективный казахстанский теннисист
21 мая, 14:19
Казахстан (теннис)
Из квалификации - в чемпионы! В Шымкенте определился победитель "Челленджера" Из квалификации - в чемпионы! В Шымкенте определился победитель "Челленджера"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus