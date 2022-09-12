"Группа смерти". Бублик оценил шансы сборной Казахстана на Кубке Дэвиса

Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик поделился мнением о настрое команды в преддверии группового этапа финальной стадии Кубка Дэвиса. Матчи группы D пройдут 13-18 сентября в Глазго, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этой группе сыграют Великобритания, США, Казахстан и Нидерланды.

"Говорить о том, что мы попали в "группу смерти", наверное, громко сказано. Да, в нашей группе опытные команды, но все 16 сборных, которые играют в финальной стадии, очень сильны. Думаю, с одной стороны хорошо, что мы попали в сильную группу - будем стараться играть более внимательно, ожидаем зрелищных матчей и будем настраиваться по-особому. Чем дальше ты проходишь в турнире, тем выше уровень тенниса, который нужно показывать. В теннисе есть фавориты, и они чаще выигрывают, но Кубок Дэвиса - это особое соревнование, где рейтинг далеко не всегда играет главную роль. Мы всегда приезжаем в национальную команду с настроем победить. Будем защищать честь нашей страны и в ближайших поединках против Нидерландов, США и Великобритании выложимся на все 100 процентов", - приводит слова Бублика пресс-служба ФТК.

Напомним, что команде США не поможет полуфиналист US Open Фрэнсис Тиафо.

Первый матч на Кубке Дэвиса сборная Казахстана проведет против Нидерландов 13 сентября. Начало - в 21:00 по времени Нур-Султана.

Сборная Казахстана начала подготовку к финальному этапу Кубка Дэвиса

Андрей Ударцев/ФТК

Новый выпуск на нашем канале! Смотрим!



