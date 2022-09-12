Сборная Казахстана начала подготовку к финальному этапу Кубка Дэвиса

Совсем немного остается до старта финальной стадии Кубка Дэвиса-2022. Матчи пройдут 13-18 сентября. Глазго примет игры группы D, где сыграют Великобритания, США, Казахстан и Нидерланды, сообщает пресс-служба ФТК.

Смерть Королевы Великобритании Елизаветы II не могла не отразиться на турнире. В стране объявлен десятидневный траур. Согласно протоколу, все развлекательные и спортивные мероприятия на этот срок должны быть отменены, однако правительство оставило подобное решение на усмотрение отдельных федераций. Ассоциация тенниса Великобритании сообщила, что групповой этап Кубка Дэвиса в Глазго однозначно состоится. В начале каждого игрового дня будет объявлена минута молчания и исполнен гимн.

Сборная Великобритании сыграет с траурными повязками на рукавах. Остается только один очень важный вопрос: будет ли проведен заключительный матч сборной Казахстана против хозяев, который запланирован на 18 сентября именно в этот день? Если похороны состоятся 18-го, то матч, вероятно, перенесут на 19-е. Все ждут решения. Непонятно, как скажется смерть королевы на настрое британской команды. Подопечные Леона Смита могут быть эмоционально подавлены, что, возможно, даст небольшое, но преимущество, нашим ребятам.

Матчи группы D состоятся на арене Содружества и велодроме сэра Криса Хоя, известной как Emirates Arena, которая представляет собой крытый стадион вместимостью до 8500 человек. На этом спортивном сооружении, построенном для Игр Содружества 2014 года, проводились соревнования по бадминтону и велоспорту. В 2015 и 2016 году британцы здесь играли свои полуфинальные матчи Кубка Дэвиса. Также в ноябре текущего года на Emirates Arena пройдет финальный этап Кубка Билли Джин Кинг, где сборная Казахстана сыграет в группе "С" с командами Великобритании и Испании. В 100 метрах от арены расположен стадион футбольного клуба "Селтик" - Celtic Park.

Казахстанская мужская сборная уже всем составом прибыла в Глазго и начала подготовку к чемпионату мира. Михаил Кукушкин считает, что все команды равны и каждый может пройти в четвертьфинал: "Очень сложно загадывать, какая из команд пройдет дальше. В каждой сборной нашей группы есть сильные игроки - как в одиночке, так и в паре. Настраиваемся на все матчи, будет очень тяжелая борьба. У нашей команды есть преимущество - это кубковый опыт. Мы не раз доказывали, что способны обыграть любую сильную команду, и на таком турнире важен не индивидуальный рейтинг, а именно командный дух".

"Нам попалась непростая группа, где собрались сильные команды с игроками, которые входят в ТОП мирового рейтинга. Если с британцами и нидерландцами мы ранее играли, то с американцами, за плечами которых огромный опыт выступления в финальных этапах Кубка Дэвиса, наша команда будет соперничать впервые. Нас ждет увлекательное путешествие с обилием невероятных матчей. Будем биться в каждой игре и постараемся выйти в четвертьфинал", - отметил капитан команды Юрий Щукин.

©Андрей Ударцев/ФТК

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