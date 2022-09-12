Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис Казахстан (теннис)
Комментарии

Сборная Казахстана начала подготовку к финальному этапу Кубка Дэвиса

Сборная Казахстана начала подготовку к финальному этапу Кубка Дэвиса
©ФТК

Совсем немного остается до старта финальной стадии Кубка Дэвиса-2022. Матчи пройдут 13-18 сентября. Глазго примет игры группы D, где сыграют Великобритания, США, Казахстан и Нидерланды, сообщает пресс-служба ФТК.

Смерть Королевы Великобритании Елизаветы II не могла не отразиться на турнире. В стране объявлен десятидневный траур. Согласно протоколу, все развлекательные и спортивные мероприятия на этот срок должны быть отменены, однако правительство оставило подобное решение на усмотрение отдельных федераций. Ассоциация тенниса Великобритании сообщила, что групповой этап Кубка Дэвиса в Глазго однозначно состоится. В начале каждого игрового дня будет объявлена минута молчания и исполнен гимн. 

Сборная Великобритании сыграет с траурными повязками на рукавах. Остается только один очень важный вопрос: будет ли проведен заключительный матч сборной Казахстана против хозяев, который запланирован на 18 сентября именно в этот день? Если похороны состоятся 18-го, то матч, вероятно, перенесут на 19-е. Все ждут решения. Непонятно, как скажется смерть королевы на настрое британской команды. Подопечные Леона Смита могут быть эмоционально подавлены, что, возможно, даст небольшое, но преимущество, нашим ребятам.

Матчи группы D состоятся на арене Содружества и велодроме сэра Криса Хоя, известной как Emirates Arena, которая представляет собой крытый стадион вместимостью до 8500 человек. На этом спортивном сооружении, построенном для Игр Содружества 2014 года, проводились соревнования по бадминтону и велоспорту. В 2015 и 2016 году британцы здесь играли свои полуфинальные матчи Кубка Дэвиса. Также в ноябре текущего года на Emirates Arena пройдет финальный этап Кубка Билли Джин Кинг, где сборная Казахстана сыграет в группе "С" с командами Великобритании и Испании. В 100 метрах от арены расположен стадион футбольного клуба "Селтик" - Celtic Park.

Казахстанская мужская сборная уже всем составом прибыла в Глазго и начала подготовку к чемпионату мира. Михаил Кукушкин считает, что все команды равны и каждый может пройти в четвертьфинал: "Очень сложно загадывать, какая из команд пройдет дальше. В каждой сборной нашей группы есть сильные игроки - как в одиночке, так и в паре. Настраиваемся на все матчи, будет очень тяжелая борьба. У нашей команды есть преимущество - это кубковый опыт. Мы не раз доказывали, что способны обыграть любую сильную команду, и на таком турнире важен не индивидуальный рейтинг, а именно командный дух".

"Нам попалась непростая группа, где собрались сильные команды с игроками, которые входят в ТОП мирового рейтинга. Если с британцами и нидерландцами мы ранее играли, то с американцами, за плечами которых огромный опыт выступления в финальных этапах Кубка Дэвиса, наша команда будет соперничать впервые. Нас ждет увлекательное путешествие с обилием невероятных матчей. Будем биться в каждой игре и постараемся выйти в четвертьфинал", - отметил капитан команды Юрий Щукин.

©Андрей Ударцев/ФТК

Новый выпуск на нашем канале! Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
теннис Кубок Дэвиса Кукушкин Михаил Щукин Юрий

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
12 сентября, 15:41
Казахстан (теннис)
"Группа смерти". Бублик оценил шансы сборной Казахстана на Кубке Дэвиса "Группа смерти". Бублик оценил шансы сборной Казахстана на Кубке Дэвиса
12 сентября, 15:18
Казахстан (теннис)
Сборная Казахстана начала подготовку к финальному этапу Кубка Дэвиса Сборная Казахстана начала подготовку к финальному этапу Кубка Дэвиса
5 сентября, 12:26
Казахстан (теннис)
Время творить историю? С кем сыграют казахстанские юниорки на US Open Время творить историю? С кем сыграют казахстанские юниорки на US Open
12 августа, 10:19
Казахстан (теннис)
Назван состав мужской сборной Казахстана на финальный этап Кубка Дэвиса Назван состав мужской сборной Казахстана на финальный этап Кубка Дэвиса
11 августа, 13:56
Казахстан (теннис)
"Рыбакина вызвала бум". Президент ФТК - об истории на ЧМ, бюджете и победе на "Уимблдоне" "Рыбакина вызвала бум". Президент ФТК - об истории на ЧМ, бюджете и победе на "Уимблдоне"
6 августа, 13:02
Казахстан (теннис)
Определился конкурент Казахстана за медали ЧМ по теннису Определился конкурент Казахстана за медали ЧМ по теннису
5 августа, 17:26
Казахстан (теннис)
Казахстан остановился в шаге от финала исторического ЧМ по теннису Казахстан остановился в шаге от финала исторического ЧМ по теннису
4 августа, 18:18
Казахстан (теннис)
Казахстан одержал досрочную победу и вышел в 1/2 финала ЧМ по теннису Казахстан одержал досрочную победу и вышел в 1/2 финала ЧМ по теннису
4 августа, 16:58
Казахстан (теннис)
Казахстан вышел в лидеры после исторической победы на ЧМ по теннису Казахстан вышел в лидеры после исторической победы на ЧМ по теннису
3 августа, 22:59
Казахстан (теннис)
Определился соперник Казахстана по историческому четвертьфиналу ЧМ по теннису Определился соперник Казахстана по историческому четвертьфиналу ЧМ по теннису
3 августа, 18:23
Казахстан (теннис)
Казахстан обыграл действующих чемпионов мира и вошел в историю Казахстан обыграл действующих чемпионов мира и вошел в историю
2 августа, 21:05
Казахстан (теннис)
Казахстан обыграл Аргентину на дебютном ЧМ среди юношей Казахстан обыграл Аргентину на дебютном ЧМ среди юношей
1 августа, 11:37
Казахстан (теннис)
Определилось место лучшего теннисиста Казахстана в мировом рейтинге Определилось место лучшего теннисиста Казахстана в мировом рейтинге
26 июля, 22:42
Казахстан (теннис)
"Стыдно!". Федерацию тенниса России раскритиковали за Рыбакину "Стыдно!". Федерацию тенниса России раскритиковали за Рыбакину
26 июля, 22:12
Казахстан (теннис)
"По стопам Рыбакиной". В России выбрали новую звезду из Казахстана "По стопам Рыбакиной". В России выбрали новую звезду из Казахстана
26 июля, 16:40
Казахстан (теннис)
Определен состав сборной Казахстана на дебютный ЧМ среди юношей Определен состав сборной Казахстана на дебютный ЧМ среди юношей
11 июля, 10:25
Казахстан (теннис)
Казахстанский вундеркинд выступил в финале турнира во Франции Казахстанский вундеркинд выступил в финале турнира во Франции
8 июля, 15:50
Казахстан (теннис)
Рыбакина узнала соперниц по первому финалу Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг Рыбакина узнала соперниц по первому финалу Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
6 июля, 11:52
Казахстан (теннис)
"Заставлю ее ...". Соперница Рыбакиной - о матче за выход в полуфинал на "Уимблдоне" "Заставлю ее ...". Соперница Рыбакиной - о матче за выход в полуфинал на "Уимблдоне"
1 июля, 20:13
Казахстан (теннис)
Юная казахстанка выиграла финал квалификации "Уимблдона" Юная казахстанка выиграла финал квалификации "Уимблдона"
27 июня, 13:37
Казахстан (теннис)
Первый день "Уимблдона": расписание матчей казахстанцев Первый день "Уимблдона": расписание матчей казахстанцев
22 июня, 19:13
Казахстан (теннис)
Зарина Дияс объявила о завершении сезона Зарина Дияс объявила о завершении сезона
21 июня, 23:25
Казахстан (теннис)
Сенсацией завершился матч с участием казахстанца на турнире в Италии Сенсацией завершился матч с участием казахстанца на турнире в Италии
12 июня, 12:21
Казахстан (теннис)
Казахстанская теннисистка выиграла 25-й титул в карьере Казахстанская теннисистка выиграла 25-й титул в карьере
1 июня, 15:45
Казахстан (теннис)
Обошли Россию с Германией, или как Казахстан вошел в топ-10 Кубка Билли Джин Кинг Обошли Россию с Германией, или как Казахстан вошел в топ-10 Кубка Билли Джин Кинг
30 мая, 17:25
Казахстан (теннис)
В Казахстане прошел первый инклюзивный турнир В Казахстане прошел первый инклюзивный турнир
25 мая, 11:46
Казахстан (теннис)
Пришли хорошие новости о казахстанском вундеркинде Пришли хорошие новости о казахстанском вундеркинде
25 мая, 08:37
Казахстан (теннис)
Четвертый день "Ролан Гаррос": с кем сыграют казахстанцы Четвертый день "Ролан Гаррос": с кем сыграют казахстанцы
23 мая, 13:27
Казахстан (теннис)
Играл в финале ЧМ и был в топ-25. Куда "пропал" перспективный казахстанский теннисист Играл в финале ЧМ и был в топ-25. Куда "пропал" перспективный казахстанский теннисист
21 мая, 14:19
Казахстан (теннис)
Из квалификации - в чемпионы! В Шымкенте определился победитель "Челленджера" Из квалификации - в чемпионы! В Шымкенте определился победитель "Челленджера"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus