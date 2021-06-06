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Бублик и Голубев сыграют в четвертом круге турнира "Ролан Гаррос"

Повержены соперники из Нидерландов.

Бублик и Голубев сыграют в четвертом круге турнира "Ролан Гаррос"
Фото: КТФ©
Новости спорта Теннис Казахстан (теннис)
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Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев пробились в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В третьем раунде казахстанцы встретились с дуэтом из Нидерландов Уэсли Коольхоф / Жан-Жюльен Ройер.

Матч продлился три сета. Казахстанцы взяли первый, затем уступили. Однако в следующем дожали соперников - 7:6, 3:6, 6:4.

Добавим, что сегодня, 6 июня, на "Ролан Гаррос" сыграет Елена Рыбакина. Казахстанке будет противостоять американка Серена Уильямс.

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Метки:
Бублик Александр Голубев Андрей Рыбакина Елена

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