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Теннис
Вчера 22:24
 

Юниорская сборная Казахстана обыграла четырехкратных чемпионов мира

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Юниорская сборная Казахстана обыграла четырехкратных чемпионов мира ©КТФ

В Анталье завершилась групповая стадия Juniors Davis Cup, на котором сборная Казахстана добилась волевой победы над Франции, передает Vesti.kz со ссылкой на КТФ.

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В Анталье завершилась групповая стадия Juniors Davis Cup, на котором сборная Казахстана добилась волевой победы над Франции, передает Vesti.kz со ссылкой на КТФ.

Игра в рамках заключительного тура группы В закончилась со счетом 2:1 в пользу Казахстана.

По сравнению с прошлыми матчами капитан сборной Казахстана Сергей Квак сделал рокировку, выпустив на первую игру Даниэля Тазабекова. В равной встрече Даниэль уступил своему тезке Даниэлю Жаду с одинаковым счетом 4:6, 4:6.

Следующими на корт вышли две первые ракетки своих команд: Зангар Нурланулы и Муаз Куаме, который в мировом юниорском рейтинге занимает 52-ю строчку. Игра, как и ожидали многие любители тенниса, получилась зрелищной. Первый сет остался за французом - 6:2, а в последующих двух партиях на корте полностью доминировал Зангар, обыграв оппонента со счетом 6:3, 6:1.

В решающей третьей парной игре поединка Дамир Жалгасбай и Даниэль Тазабеков менее чем за час разгромили Даниэля Жада/Фердинан Ливе Новкиришка со счетом 6:0, 6:2.

Таким образом, сборная Казахстана вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира с первого места в группе, одержав в трех матчах три победы. Позже жребий определит - с кем казахстанской команде теперь предстоит сыграть: это будет или Япония, или Китайский Тайбэй. Матч пройдет завтра 14 ноября.

Отметим, что Франция является четырехкратной победительницей юниорского "Кубка Дэвиса" (1992, 1993, 1996, 2005 гг.).

Кубок Дэвиса теннис Франция

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