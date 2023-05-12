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Прямая трансляция и анонс матчей Рыбакиной и еще двух казахстанцев на крупном турнире в Риме

Прямая трансляция и анонс матчей Рыбакиной и еще двух казахстанцев на крупном турнире в Риме
©Mutua Madrid Open

Сегодня, 12 мая, на турнире Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия) пройдут матчи второго круга одиночных разрядов и стартовые игры парного соревнования. В течение дня свои встречи проведут сразу три представителя Казахстана. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz

Четвертым запуском на первом корте, ориентировочно в 18:50 по времени Астаны, лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№49) скрестит ракетки с американцем Беном Шелтоном (№35). 25-летний Бублик и 20-летний Шелтон впервые сыграют друг с другом. 

Александр лишь с четвертой попытки в карьере смог выиграть матч первого круга в Риме, сломив сопротивление испанца Педро Мартинеса. Что касается Шелтона, то он вообще дебютирует на этих соревнованиях в столице Италии. Ранее он никогда не выступал на Internazionali BNL d'Italia, а первый круг пропускал ввиду наличия 28-го номера посева.

Шелтон является одним из открытий текущего сезона. На Australian Open он сенсационно дошел до четвертьфинала, а теперь уже находится на подступах к топ-30. Это будет увлекательный матч. Трансляция встречи будет доступна ближе к началу игры по этой ссылке

Пятым запуском на третьем корте, примерно в 20:00 по Астане, будет сыгран женский парный матч - Тимея Бабош/Анна Данилина - Эйжа Мухаммад/Джулиана Олмос. Американо-мексиканский дуэт посеян на турнире под седьмым номером, но списывать со счетов венгерско-казахстанскую пару не стоит.

27-летняя Данилина, занимающая 26-ю строчку в женском парном рейтинге, является единственной представительницей Казахстана в этом разряде на турнире в Риме. Прямая трансляция их матча будет доступна здесь

Ну и, наконец, последним запуском в вечерней сессии на центральном корте сыграет шестая ракетка мира Елена Рыбакина. Соперницей казахстанки будет местная теннисистка Жасмин Паолини (№65). Прежде они никогда не играли друг с другом.

Рыбакина в третий раз сыграет в основной сетке римского мастерса - в 2020-м и 2022-м она добралась до третьего круга. Ее соперница примет участие в основной сетке этих соревнований в четвертый раз, и пока ее лучшее достижение - второй раунд в 2020 году. 

Первый круг Елена автоматически миновала благодаря своему рейтингу, а Паолини одержала победу в трех сетах над Ван Синьюй (№60). Этот матч можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала Setanta Sports 2. Ориентировочное время начала встречи - 00:30 по столице.

Напомним, что свои выступления на турнире в Риме уже завершила вторая ракетка страны в женском одиночном разряде Юлия Путинцева, разгромно проиграв топовой сопернице.

Фото: Sportskeeda, Ktf.kz, Mutua Madrid Open©️

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

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Метки:
теннис WTA ATP Рим Италия Бублик Александр Данилина Анна Рыбакина Елена Казахстан Australian Open

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