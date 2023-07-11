Определились все пары 1/4 финала Уимблдона с участием Елены Рыбакиной

На проходящем в Лондоне Открытом чемпионате Великобритании (Уимблдон) определились все участники 1/4 финала в мужском и женском одиночных разрядах, сообщают Vesti.kz.
Участие в данной стадии примет и сильнейшая теннисистка Казахстана - третья ракетка мира Елена Рыбакина, которая защищает свой чемпионский титул. Среди мужчин действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.
Пары 1/4 финала мужского одиночного разряда:
Карлос Алькарас (Испания, 1) - Хольгер Руне (Дания, 6)
Даниил Медведев (Россия, 3) - Кристофер Юбэнкс (США)
Янник Синнер (Италия, 8) - Роман Сафиуллин (Россия)
Андрей Рублев (Россия, 7) - Новак Джокович (Сербия, 2)
Пары 1/4 финала женского одиночного разряда:
Онс Жабер (Тунис, 6) - Елена Рыбакина (Казахстан, 3)
Ига Швентек (Польша, 1) - Элина Свитолина (Украина, WC)
Джессика Пегула (США, 4) - Маркета Вондроушова (Чехия, 42)
Мэдисон Кис (США, 25) - Арина Соболенко (Беларусь, 2)
Отметим, что для Рыбакиной данный четвертьфинал станет повторением прошлогоднего финала. В решающем матче Уимблдона-2022 казахстанка обыграла Жабер по итогам трех сетов - 3:6, 6:2, 6:2.
Также казахстанка Анна Данилина на Уимблдонском турнире вышла в 1/4 финала в миксте.
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