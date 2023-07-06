Оба финалиста "Ролан Гаррос"-2023 проиграли в один день на "Уимблдоне"

Финалисты одиночных турниров "Ролан Гаррос"-2023, прошедшего в прошлом месяце, синхронно потерпели поражения на "Уимблдоне". Правда если норвежец Каспер Рууд (№4) уступил во втором круге, то чешка Каролина Мухова (№16) не смогла преодолеть даже барьер первого раунда, сообщают Vesti.kz.

24-летний Рууд во втором круге "Уимблдона" проиграл британцу Лиаму Броуди (№142) - 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 0:6. В прошлом месяце Каспер дошел до финала "Ролан Гаррос", в котором уступил Новаку Джоковичу - 6:7(1), 3:6, 5:7.

26-летняя Мухова, в финале "Ролан Гаррос" уступившая Иге Швентек - 2:6, 7:5, 4:6, на протяжении нескольких дней не могла дождаться своей первой игры на "Уимблдоне". Виной всему дождь. Сегодня она, наконец, сыграла матч первого раунда, но проиграла немке Юле Нимайер (№103) - 4:6, 7:5, 1:6.

Рууд второй год подряд проигрывает во втором круге "Уимблдона". Он еще ни разу не проходил на этом турнире дальше. А вот Мухова второй год подряд уступает на старте соревнований, хотя ранее она дважды добиралась в Лондоне до четвертьфинала (2019, 2021).

Напомним, что "Уимблдон"-2023 пройдет с 3 по 16 июля в столице Великобритании.

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