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Неожиданным исходом завершился матч за выход в финал "Ролан Гаррос"

Неожиданным исходом завершился матч за выход в финал "Ролан Гаррос"
©twitter.com/WTA

Американки Кори Гауфф и Джессика Пегула не смогли выйти в финал парного разряда "Ролан Гаррос", уступив в полуфинале Лейле Фернандес из Канады и Тейлор Таунсенд из США, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час и 6 минут. В ходе игры канадско-американская пара не отметилась подачами на вылет, но при этом совершила 6 двойных ошибок. На счету оппоненток 1 эйс и 1 двойная ошибка.

Отметим, что Пегула и Гауфф входят в топ-3 мирового рейтинга в парном разряде, занимая второе и третье места соответственно.

В финале Открытого чемпионата Франции в парном разряде Фернандес и Таунсенд сыграют с победителями другого полуфинала Николь Мелихар-Мартинес (США)/Эллен Перес (Австралия) - Се Шувэй (Тайвань)/Ван Синьюй (Китай).

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Метки:
Ролан Гаррос

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