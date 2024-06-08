Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
ATP ITF WTA Казахстан (теннис) Кубок Билли Джин Кинг Кубок Дэвиса
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис
Комментарии

Мегакамбэк принес казахстанскому теннисисту 24-й титул в карьере

Мегакамбэк принес казахстанскому теннисисту 24-й титул в карьере
©instagram.com/grigor.77/

Казахстанский теннисист Григорий Ломакин сыграл финальный матч на хардовом турнире серии ITF парного разряда в тунисском Монастире, передает Vesti.kz.

Спортсмен из Казахстана в паре с бразильским теннисистом Пауло Андре Дос Сантосом встретился на корте с немецко-британским дуэтом Никлас Шнель - Маркус Уолтерс. Первый сет тандем с казахстанцем уступил со счетом 4:6, но затем в оставшихся двух Ломакин с напарником обыграли оппонентов со счетом 6:2, 10:8.

Отметим, что 25-летний спортсмен из Казахстана, который на данный момент располагается на 323-й строчке мирового рейтинга парного разряда АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), на недавнем турнире Монастире также стал чемпионом соревнований в паре с россиянином Ильей Симакиным. 

Всего на его счету 24-е победы на турнира серии ATP и ITF.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
теннис Казахстан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus