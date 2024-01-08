Казахстан назвал состав на матч с Аргентиной в Кубке Дэвиса

Сборная Казахстана по теннису 3-4 февраля сыграет на выезде в Кубке Дэвиса. Соперником выступит команда Аргентины, сообщают Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба ФТК, тренерский штаб национальной команды во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков:

Александр Бублик (31-й номер одиночного рейтинга ATP), Денис Евсеев (184-й номер одиночного рейтинга АТР), Бейбит Жукаев (188-й номер одиночного рейтинга АТР), Тимофей Скатов (228-й номер одиночного рейтинга ATP) и Александр Недовесов (46-й номер парного рейтинга ATP).

"Ребята, которые попали в сборную доказали, что они достойны быть в команде своими результатами и своим рейтингом. Что касается наших соперников, то у них очень сильный состав. В одиночке у аргентинцев три игрока в топ-50 и еще трое в топ-20 в парном разряде. Все они сильно играют на грунте. Мы понимаем, что будет сложно, но будем стараться, мы не в первый раз играем против сильных команд и не раз побеждали на выезде", - отметил Щукин.