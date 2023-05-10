Жесткая конкуренция и призовые в миллиарды тенге. С кем сыграют казахстанские теннисисты в Риме?

Сегодня, 10 мая, в Риме (Италия) пройдут первые матчи турнира Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia с участием представителей Казахстана. Корреспондент Vesti.kz знакомит читателей с соперниками отечественных теннисистов по первым играм.

На женском турнире категории WTA 1000 сыграют три казахстанки. В одиночном разряде будут соревноваться Елена Рыбакина (№6) и Юлия Путинцева (№51), а в паре себя попытается проявить Анна Данилина (№26). На мужском ATP 1000 в одиночке сыграет Александр Бублик (№49).

В рамках сегодняшнего игрового дня на турнире в Риме возьмут свой старт Путинцева и Бублик. Они постараются пробиться во второй круг одиночного турнира. Причем у обоих соперниками являются выходцы из квалификации.

28-летняя Путинцева скрестит ракетки со своей ровесницей из Болгарии Викторией Томовой (№76). Она преодолела два круга квалификации, не отдав ни сета американке Саше Викери (№172) и испанке Алене Большовой (№128).

Это будет первый очный матч между Путинцевой и Томовой. Причем для болгарской теннисистки это дебютное участие в основной сетке турнира в Риме, в то время как Юлия сыграет здесь уже пятый раз. Лучшим результатом казахстанки на этих соревнованиях является выход в четвертьфинал в 2020 году.

Матч между Путинцевой и Томовой пройдет вторым запуском на первом корте и начнется ориентировочно в 16:30 по времени Астаны.

25-летнего Бублика ждет противостояние с 26-летним испанцем Педро Мартинесом (№142). В квалификации он не без труда одолел итальянца Андреа Вавассори (№145), а затем разгромил другого представителя этой страны Франческо Маэстрелли (№182).

Для Александра и Педро это будет вторая встреча друг с другом. Два года назад на турнире в португальском Эшториле, так же на грунте, испанец одержал более чем убедительную победу - 6:3, 6:0. Теперь Бублику нужно будет взять реванш на куда более престижном турнире в Риме.

Для первой ракетки Казахстана это четвертое участие в основной сетке турнира в Риме, однако прежде он еще ни разу не прошел дальше первого круга, уступая в первых же матчах. Что касается Мартинеса, то он сыграет в основе в третий раз, а его лучшим результатом является выход во второй круг в 2020-м.

Этот матч пройдет третьим запуском на корте имени Пьетранджели. Он начнется ориентировочно в 17:30 по времени Астаны.

Рыбакина и Данилина свои матчи проведут уже завтра. Известно, что соперницей 23-летней Елены по второму кругу будет итальянка Жасмин Паолини (№65). Ввиду высокого номера посева Рыбакина автоматически начинает соревнование со второго круга, а Паолини накануне одержала победу в трех сетах в игре первого раунда.

А вот Данилина выступит в дуэте с венгеркой Тимей Бабош (№71). В первом круге им будут противостоять седьмые сеянные - американка Эйжа Мухаммад (№35) и мексиканка Джулиана Олмос (№14).

Отметим, что призовой фонд мужского турнира составляет 7,70 миллиона евро (3,75 миллиарда тенге), а женского - 3,57 миллиона евро (1,74 миллиарда тенге). Действующими обладателями титулов в одиночных разрядах являются серб Новак Джокович и полька Ига Швентек.

Фото: Internazionali BNL d'Italia (1,2), Mutua Madrid Open (3)©️

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