Кто из казахстанцев сыграет сегодня на Ролан Гаррос? Прямая трансляция и превью

Сегодня, 27 мая, в Париже (Франция) состоится второй игровой день Ролан Гаррос-2024. В рамках него выступит один представитель Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Начнем с того, что в основной сетке одиночных турниров Ролан Гаррос было пять казахстанцев - двое в женском разряде, трое - в мужском. В первый игровой день, в воскресенье, на корт вышел Михаил Кукушкин (№136), ранее пробившийся в основу через квалификацию. Но он практически без шансов проиграл венгру Фабиану Марожану (№43) - 2:6, 2:6, 3:6.

Сегодня вновь сыграет теннисист из мужского одиночного разряда - это вторая ракетка страны Александр Шевченко (№59). Его соперником будет российский теннисист Аслан Карацев (№82).

С точки зрения рейтинга и котировок букмекеров, 23-летний казахстанец является фаворитом противостояния. Это его второй Ролан Гаррос. В прошлом году он обыграл немца Оскара Отте в четырех сетах, но во втором раунде взял всего четыре гейма у итальянца Лоренцо Музетти.

С начала сезона Шевченко сыграл на грунте 12 матчей, одержав четыре победы и потерпев восемь поражений. Он принял участие на восьми турнирах на медленном покрытии, а лучшим результатом стал выход в четвертьфинал ATP 250 в Женеве (Швейцария) на прошлой неделе.

С Карацевым ранее Шевченко не играл. Это будет их первая очная встреча.

Что касается 30-летнего Карацева, то в позапрошлом году он входил в число 15 лучших игроков тура, занимая 14-ю строчку. Если кто не знает, Аслан довольно поздно раскрылся. До 27 лет он не играл ни на одном турнире "Большого шлема" в основе. Но в 2021-м сыграл на Australian Open и сходу дошел до полуфинала.

На Ролан Гаррос он сыграет в четвертый раз подряд, а в прошлые годы ни разу не прошел дальше второго круга. Как правило, на харде его игра более стабильна, но и с Ролан Гаррос у него связаны определенные позитивные воспоминания. В 2021-м он дошел до финала смешанного разряда (микст) с Еленой Весниной.

В этом году Карацев провел всего пять матчей, выиграв один из них. На грунте рекорд тоже отрицательный - 0-1. Почему Аслан играл так мало? В начале года он получил серьезную травму колена в Брисбене (Австралия) и покинул корт на инвалидной коляске. В середине января он перенес операцию в Германии. Изначально сообщалось, что срок восстановления может занять до полугода, но Карацев вернулся на корт уже во второй половине апреля.

С учетом всего вышеописанного, можно сказать, что Шевченко по праву является фаворитом своего матча. Если казахстанец покажет свою лучшую игру, то должен добыть путевку во второй раунд.

Его матч пройдет первым запуском на пятом корте. Он начнется в 14:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна по этой ссылке.

Победитель матча во втором круге сыграет с французом Корентеном Муте (№79), который вчера сотворил одну из сенсаций дня, остановив чилийца Николаса Джарри (№19) - 6:2, 6:1, 3:6, 6:0.

Что касается остальных казахстанцев - Елены Рыбакиной (№4), Юлии Путинцевой (№39) и Александра Бублика (№17), то все они начнут свой парижский путь во вторник, 28 мая.

Фото: Ролан Гаррос©️