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Реклама Новости спорта Теннис Сегодня 19:59 Комментарии Фиаско обернулись матчи Казахстана в финале отбора Уимблдона ©ktf.kz Казахстанские теннисисты неудачно провели финальные матчи квалификации Уимблдона-2024 и не смогли пробиться в основную сетку турнира, передают Vesti.kz. Михаил Кукушкин (№132) уступил французу Уго Гастону (№70) - 2:6, 6:1, 5:7, 1:6. Денис Евсеев (№163) уступил бельгийцу Зизу Бергсу (№79) - 1:6, 2:6, 2:6. Бейбит Жукаев (№208) уступил французу Квентину Гали (№223) - 3:6, 4:6, 4:6. Тимофей Скатов (№229) уступил чилийцу Кристиану Гарину (№111) - 2:6, 5:7, 3:6. Зарина Дияс (№967) уступила китаянке Чжу Сян Бай (№92) - 2:6, 5:7. Матчи основных сеток Уимблдона будут проходить с 1 по 14 июля. В одиночном разряде от Казахстана сыграют Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик и Александр Шевченко, а в парном разряде будут представлены Анна Данилина и Александр Недовесов. Поделиться в соц. сетях:













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