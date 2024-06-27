Фиаско обернулись матчи Казахстана в финале отбора Уимблдона

Казахстанские теннисисты неудачно провели финальные матчи квалификации Уимблдона-2024 и не смогли пробиться в основную сетку турнира, передают Vesti.kz.
Михаил Кукушкин (№132) уступил французу Уго Гастону (№70) - 2:6, 6:1, 5:7, 1:6.
Денис Евсеев (№163) уступил бельгийцу Зизу Бергсу (№79) - 1:6, 2:6, 2:6.
Бейбит Жукаев (№208) уступил французу Квентину Гали (№223) - 3:6, 4:6, 4:6.
Тимофей Скатов (№229) уступил чилийцу Кристиану Гарину (№111) - 2:6, 5:7, 3:6.
Зарина Дияс (№967) уступила китаянке Чжу Сян Бай (№92) - 2:6, 5:7.
Матчи основных сеток Уимблдона будут проходить с 1 по 14 июля. В одиночном разряде от Казахстана сыграют Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик и Александр Шевченко, а в парном разряде будут представлены Анна Данилина и Александр Недовесов.
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